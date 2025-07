Un experto inmobiliario revela si es mejor alquilar o comprar una vivienda en España: "Es una ruina, por eso los ricos eligen..."

Desde los últimos años, España vive un problema con la vivienda. Ya sea por la increíble inflación, por las ocupaciones ilegales o por el auge de los apartamentos turísticos, el mercado inmobiliario vive un momento preocupante.

Por ello, muchos españoles en busca de conseguir un hogar, se encuentran bajo un gran debate interno: ¿comprar o alquilar una vivienda?

Precisamente esa es la cuestión que ha respondido Pascual Ariño, un experto inmobiliario, señalando las razones por las que prefiere una opción sobre la otra.

Alquilar o comprar

Según datos de Idealista a junio de 2025, el precio de la vivienda en venta en España está en 2.438 euros el metro cuadrado, un incremento del 14% frente a junio del año pasado.

Por otro lado, una vivienda en alquiler en España ahora mismo cuesta de media 14,6 euros el metro cuadrado. Un crecimiento del 9,7% en el precio en comparación a junio de 2024.

De tal manera, teniendo ambos precios en consideración, se antoja complicado elegir entre una u otra opción. Es decir, alquilar trae la ventaja de una flexibilidad a la hora de mudarse, requiere menos costes iniciales y menos responsabilidades mientras que como desventajas principales destacan que no genera patrimonio, limita las reformas o cambios y a largo plazo resulta más caro que una hipoteca.

En cambio, comprar permite una estabilidad, una posible rentabilidad si se alquila y una estabilidad financiera a largo plazo frente a los cons de los costos iniciales, las responsabilidades de mantenimiento y una menor flexibilidad de mudanza.

Así, ninguna opción parece perfecta y en tema monetario ambas suponen un gran desembolso, ya sea a corto o a largo plazo. Por esa razón, el experto inmobiliario Pascual Ariño se encargó de responder a esta duda en el podcast de Mowlihawk cuando le preguntaron: ¿qué es mejor comprar o alquilar?

"Hay una frase que dice: 'Compra para alquilar y alquila para vivir'. Si te fijas, muchos ricos viven de alquiler, porque las casas cuanto más caras menos rentables son. Entonces yo ahora justo me pillado en un momento que justo la semana pasada me he cambiado de casa, me he ido a vivir a una casa que me cuesta 3.000 euros el alquiler", afirmó el inversor inmobiliario.

De hecho, Ariño se encargó de señalar que él prefiere vivir en un alquiler para luego alquilar las casas que compra: "Voy a vender mi casa por medio millón y con esa casa voy a comprarme seis o siete casas de más baratas. Voy a sacar 5000 euros mensuales y pago 3000 de alquiler, pero es que voy a vivir a una casa muchísimo mejor y me sobran todos los meses 2.000 euros".

Además, ante el miedo de un posible impago, el experto defiende no haber tenido nunca un problema de ese estilo. "Alguno dirá: '¿Y si no te paga?' Bueno, si no me pagan, me dejará de pagar uno. Que eso son también creencias, porque si haces una buena selección de inquilinos no pasa eso. Yo nunca he tenido ningún impago y eso que he tenido más de 200 inquilinos. Las posibilidades de que me pase son muy bajas y si me deja de pagar, me dejará de pagar uno", apunta Ariño.

En resumidas cuentas, el experto inmobiliario lo tiene claro: alquilar. Su argumento se basa en que es mejor vivir en un piso alquilado dado que permite residir en una mejor zona por un precio más barato de entrada. Sin embargo, recomienda comprar también pero para poder rentabilizar a través de un alquiler.