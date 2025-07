Un funcionario gana un premio a la constancia y descubren que llevaba 6 años sin trabajar: “Era jefe de servicio”

En el año 2010 un funcionario en el Ayuntamiento de Cádiz fue galardonado con un premio a la constancia, no obstante, en el momento de comunicarle que iba a ser premiado descubrieron que llevaba sin ir a la oficina 6 años y cobraba 37.000 euros anuales

José Blas, que en ese momento era el teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, fue quien destapó la mentira del funcionario y hasta el día de hoy no lo olvida.

Blas habló en el programa Y Ahora Sonsoles, en Antena 3, y contó cómo descubrió la mentira y qué ocurrió después, ya que la situación acabó a manos de un juez.

Comenzó contando que este funcionario trabajaba en "Aguas de Cádiz", que era una empresa pública. Una vez consiguió al hombre "fuimos a investigar dónde estaba, qué estaba haciendo, lo llamamos y no quiso venir".

Tras ser citado y excusarse diciendo que "tenía asuntos propios" y que "no podía venir", contó Blas que "le dije que viniese a verme y le marqué un decreto para que viniese a contarme lo que estaba haciendo".

Así, una vez se reunieron, explicó que "curiosamente no supo qué contarme y le abrimos un expediente disciplinario", del que el ex teniente alcalde fue el instructor.

Sin embargo, el funcionario "cuando vio que le preguntaba qué has hecho ayer, qué has hecho antes de ayer, el mes pasado y el año pasado, dejó el expediente disciplinario, se ausentó de su mesa y me dijo que esto era un acoso contra él y que estábamos buscándole los cuatro pies al gato".

De esta forma, utilizó este "acoso" de excusa y se marchó. Ahora bien, Blas explicó que cuando "se demuestra que no ha trabajado, le abrimos el expediente disciplinario y propusimos lógicamente suspenderlo de empleo y sueldo durante unos años".

La respuesta del funcionario que José Blas califica como "hábil" fue que cuando vio que sería sancionado y que estaban abriendo un expediente disciplinario "pues dijo yo para estar sin cobrar nada me prejubilo, porque tenía edad de prejubilación".

"Él no se autocontrolaba ni miraba nada"

Frente a esto, contó que "nosotros reclamamos un año de salario, a través de un juzgado de lo contencioso-administrativo. Él acudió al juzgado y lo perdió todo, decía que el juez no lo escuchaba".

La multa imputada en el año 2016, por una cantidad de de 27.000 euros por absentismo, la máxima permitida. No obstante, no recurrió la sentencia y "entonces vimos y comprobamos que llevaba al menos 6 o 7 años sin trabajar".

"El premio a la constancia, como es lógico, se lo quitamos", comentó. Además, agregó que en esa época este premio lo recibían todos los funcionarios, por lo que no había un criterio selectivo para elegir al ganador.

Sobre cómo nadie se enteró durante 6 años de que dicho funcionario no trabajaba, contó que "este hombre venía directamente de un área de servicio del Ayuntamiento. En Cádiz estábamos haciendo un saneamiento muy grande en esa época".

José Blas y Sonsoles Ónega en el programa 'Y Ahora Sonsoles'. Antena 3

"Como él estaba en el área de saneamiento y medio ambiente, propusimos que estuviese allí para vigilar las obras y se fue a otro centro de trabajo". En este traspaso, este funcionario se convirtió en una especie de "autónomo".

"Era un jefe prácticamente de servicio, ¿no? Entonces él no se autocontrolaba ni miraba nada", expuso. Tanto fue así que "el despacho que le pusieron en la empresa pública se lo retiraron porque pensaron que estaba trabajando en el Ayuntamiento".

Agregó que tampoco fichaba porque era un trabajo muy disperso al aire libre y que no tenía un espacio concreto de trabajo sino que estaba por toda la ciudad, por lo que llevar este control era muy complejo y "más siendo el jefe ¿no?".