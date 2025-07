Un jubilado con 44 años cotizados muy crítico con las pensiones: “Me preocupa porque esto va a la deriva”

El problema con el sistema de pensiones español es ampliamente conocido. Tanto los jubilados actuales como los que se acercan a este momento han expresado en numerosas ocasiones sus críticas.

Los jubilados con más de 40 años cotizados y han tenido que jubilarse anticipadamente de manera involuntaria son los principales portavoces de dicho problema, con pensiones mucho menores a lo que les correspondería por sus años de trabajo.

Uno de los pensionistas que decidió expresar su opinión sobre esto fue un hombre que, paseando, fue detenido para una entrevista callejera hecha por el influencer @queopinanporlacalle y publicada en un vídeo de TikTok.

"Muy contento y muy feliz"

El hombre contó que antes de jubilarse "me he dedicado a la electrónica toda la vida, sistemas de seguridad, cámaras de televisión, circuito cerrado y control de acero".

Así, el entrevistador, Carlos, planteó la pregunta: "¿Qué tal se ve jubilado? ¿Está contento?". A lo que respondió sarcásticamente el hombre: "Oh, estoy en la gloria. No echo nada, nada de menos (trabajar) (...). Estoy como de cine, de verdad, de cine estoy".

Continuó explicando su situación: "Tenía 44 años cotizados y 3 años que había cotizado cuando tenía 14 años, que me daban nómina y todo y no, no lo pagan, pero bueno, muy contento y muy feliz".

Esta situación suele ocurrirle a algunos jubilados que llevan trabajando muchos años. Puede deberse a un problema de registro de esos años o que, como se explicó anteriormente, hayan tenido que jubilarse anticipadamente y cuenten con una penalización.

Así, aquellos pensionistas que han tenido que jubilarse anticipadamente de manera involuntaria lo hacen por circunstancias muy específicas.

Esto puede ser, en primer lugar, por un cese en la actividad laboral, es decir, estar desempleado y cobrar el paro. Y, en segundo lugar, por una decisión de la empresa cuando el trabajador ha alcanzado una edad cercana a la de jubilación.

Ahora bien, estos pensionistas que han tenido que jubilarse por motivos ajenos a su voluntad, además, tienen que hacer frente a una penalización permanente en su pensión.

Es decir, cobran un porcentaje menor del que les correspondería si se hubiesen jubilado a la edad ordinaria. Dicha penalización depende de cuántos meses se adelante la persona a la edad legal de jubilación y de cuántos años cotizados tenga.

De esta manera, por ejemplo, una persona que se adelanta 24 meses (2 años) a su edad de jubilación y ha cotizado menos de 38 años y 6 meses, tendría una penalización del 21 % sobre su pensión.