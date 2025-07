Una socorrista habla alto y claro sobre la situación en España: "Salvamos vidas pero no tenemos ni un salario justo"

La profesión de socorrista es una de las más habituales entre los jóvenes en España durante el verano. Aunque no figura entre los empleos mejor remunerados, sí destaca por su alta demanda estacional y por ofrecer una rápida inserción laboral.

El sector está regulado por el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, aplicable en muchos casos, donde se fijan aspectos clave como la jornada máxima o las tablas salariales. A pesar de este marco regulador, muchos socorristas denuncian condiciones laborales muy alejadas de lo que debería ser un empleo digno.

Una joven trabajadora del sector y miembro del área confederal del sindicato USO, ha decidido alzar la voz tras la noticia de la falta de socorristas en la capital: "Han tardado poco en decir que los jóvenes no queremos trabajar. Pero ¿el problema somos nosotros o las condiciones laborales que se nos ofrecen?"

Su testimonio revela una realidad laboral que, según afirma, dista mucho de ser atractiva o justa: "Ser socorrista implica asumir una responsabilidad increíble porque os recuerdo que salvamos vidas".

Pero lo peor para esta profesion son las condiciones laborales: "Estamos todo el día bajo el sol, muchas veces sin sombra, con turnos partidos, sin apenas descanso y por sueldos increíblemente bajos".

El problema, explica, no se limita a lo físico o al salario: "La inestabilidad también pesa porque son contratos temporales que están muy bien para los estudiantes que buscan ganar algo en verano pero no para los que necesitan algo a largo plazo".

Ni salario justo ni condiciones dignas

De ahí que concluya: "No, esto no atrae a nadie, cuando un empleo no garantiza un salario justo, ni condiciones dignas, ni el respeto básico de los derechos laborales, no es cuestión de actitud".

Su denuncia conecta con una reivindicación más amplia desde la organización sindical. "El problema es que los trabajadores nunca son la prioridad. Desde Juventud USO defendemos condiciones dignas también en los trabajos de temporada porque un empleo precario, por muy veraniego que sea, sigue siendo un trabajo".

Esta situación pone de relieve la paradoja del sector: alta demanda, alta responsabilidad, pero baja retribución y escaso reconocimiento laboral.

Una combinación que, lejos de atraer nuevos profesionales, contribuye a agravar el problema de escasez que cada año se repite en piscinas y playas de toda España.

Cuánto cobra un socorrista en España

En 2025, el sueldo medio de un socorrista en España ronda los 1.320 € mensuales a jornada completa. Sin embargo, esta cifra puede variar notablemente en función de distintos factores como la comunidad autónoma, el tipo de contrato, la experiencia del trabajador o el lugar donde se desempeñe la labor, ya sea piscina o playa.

Algunas regiones destacan por ofrecer mejores condiciones laborales. Es el caso del País Vasco, donde el salario se sitúa en torno a los 1.600 € al mes.

En las Islas Baleares, el convenio firmado en 2023 fija retribuciones entre los 1.432 € y los 1.963 €, y en Cataluña, el nuevo convenio de playas establece un sueldo base de 1.738 € en 2024, una de las cifras más altas del país.

La diferencia más clara se da entre socorristas de playa y de piscina. Mientras que los primeros pueden alcanzar sueldos más altos, también enfrentan una mayor temporalidad y condiciones más exigentes.

Por su parte, los socorristas de piscina cobran entre 1.260 € y 1.600 €, con una estabilidad algo mayor, aunque siguen existiendo diferencias marcadas entre comunidades.

En definitiva, aunque la media salarial nacional para esta profesión ronda los 1.040 € mensuales, por debajo del salario medio en España, hay territorios y contextos donde ser socorrista puede ser mucho más rentable

Sin embargo, el reto de este sector sigue siendo lograr una homogeneización de condiciones que reconozca el valor y la responsabilidad de un trabajo esencial para la seguridad pública.