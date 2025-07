Recibe una oferta para trabajar como camarero y alucina con las condiciones: "Luego dicen que no queremos trabajar"

La hostelería en España vive cada verano, un repunte notable de actividad impulsado por el turismo y las vacaciones. Restaurantes, bares y pubs atraviesan uno de sus periodos más rentables del año, lo que se traduce en un aumento significativo de contratos, especialmente para puestos de camarero. Sin embargo, este auge estacional no siempre va acompañado de una mejora en las condiciones laborales del sector.

Así lo denuncia con frecuencia en redes sociales Jesús Soriano, creador de contenido y profesional de la hostelería, conocido como 'Soy Camarero'. En uno de sus vídeos más recientes, expone una oferta laboral claramente abusiva, un ejemplo que, por desgracia, no es una excepción sino una práctica más extendida de lo que muchos imaginan.

En el vídeo, Soriano muestra una conversación de WhatsApp que le ha enviado un compañero camarero. En ella puede leerse el intercambio de mensajes que este mantuvo con el dueño de un local que ofrecía trabajo.

En la captura de pantalla se lee: "Te escribo por el anuncio de camarero". La respuesta que recibe por parte del dueño detalla las condiciones del puesto: "Ofrecemos empleo de camarero con horario de 11:30 a 17:00 y de 19:30 a 24:00, un día libre por semana y sueldo de 1.300 euros al mes".

La reacción del candidato es tajante: no le interesa. Una oferta de trabajo abusiva a la que el propio Soriano añade, visiblemente indignado: "Luego dicen que no hay camareros o que no tienen ganas de trabajar".

Una oferta laboral que ha generado un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios han señalado que jornadas que superan las diez horas diarias con un solo día libre a la semana y un salario de 1.300 euros están lejos de lo que podría considerarse un empleo digno. Otros apuntan que este tipo de ofertas deteriora la imagen del sector y desincentiva a los profesionales cualificados.

Una realidad laboral en la hostelería que en España está marcada por la temporalidad, las jornadas extensas y una retribución que no siempre se corresponde con las exigencias del trabajo.

Cuánto gana un camarero en España

El INE señala que el salario medio bruto anual en hostelería alcanzó en 2023 los 16.985 euros, lo que equivale a unos 1.415 euros al mes.

En 2019, antes de la pandemia, el sueldo medio rondaba los 1.200 euros mensuales y tras una caída en 2020, ha ido subiendo lentamente hasta llegar a los niveles actuales.

En 2025, un camarero en España puede ganar un salario promedio de entre 1.200 y 1.600 euros brutos mensuales, aunque esto puede variar según la experiencia, el tipo de establecimiento y la ubicación

Aunque las cifras pueden parecer ligeramente más elevadas y ser indicativas de una cierta recuperación en el sector, la realidad es que muchos trabajadores siguen percibiendo sueldos bajos, con jornadas extensas y condiciones que distan mucho de lo que se consideraría un empleo digno.

En comparación con otros sectores, la hostelería sigue ocupando los últimos puestos en remuneración, lo que, sumado a la intensidad del trabajo y la falta de estabilidad, explica en parte la escasez de personal cualificado. Y es que, esa "recuperación" salarial no ha ido al mismo ritmo que el aumento del coste de vida ni que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.