Hacen obras en su piso nuevo y alucinan con su vecina: “Dijo que teníamos que escoger entre ir a la cárcel o el cementerio”

En diciembre de 2023 Ana y Roberto compraron una vivienda y decidieron reformarla; sin embargo, no sabían que esto crearía una disputa con su vecina que, años después, solo ha ido empeorando.

Ana habló con el programa de Antena 3, Y Ahora Sonsoles, y contó "la película de terror" que han vivido con su vecina desde el inicio de las obras en dicho inmueble.

"Estamos en un punto muy malo porque pedimos la orden de alejamiento y no nos la han concedido", comenzó explicando la propietaria. "Hoy por la mañana la hemos recurrido, pero todavía no sabemos si la concederán".

A pesar de ello, explicó que las previsiones no van a su favor en este sentido: "En principio, nos parece que por los comentarios de la jueza, pues, que no nos la van a conceder".

Así, comentó que "nosotros en el año 2024 ya denunciamos unas amenazas verbales donde ya nos decía que nos encontraríamos en el portal y tendríamos que escoger entre ir a la cárcel o ir al cementerio".

"Nosotros lo que hacemos para salir es siempre salir de dos en dos con spray pimienta", explicó, agregando que "yo las tardes me las paso en mi casa y de 2 de la tarde a 10 de la noche no puedo salir porque me quedo sola y es como si estuviera encarcelada".

Incluso a su hija de 11 años la llevaron a vivir con sus abuelos porque "no queremos que viva esta situación y tenemos miedo de que le pase algo, ya que esta señora dice que no va a respetar ni niño ni niña".

"Ya es la tercera denuncia"

La afectada relató que ella y su pareja compraron la vivienda en el año 2023 y que "es un piso de unos 50 años que es para reformar".

Acto seguido, explicó que "como la mayoría de la gente, se va reformando según se puede económicamente". No obstante, a pesar de tener todas las licencias y que "se trabaja en horario laboral", las amenazas no han cesado.

Esto ha desencadenado que "siempre son amenazas, gritos desde abajo, nos rompe el sueño de noche, despierta a la niña en época escolar y es un poco todos los días lo mismo desde hace año y medio", contó la afectada.

"Lo que pasa es que lo que al principio eran insultos y golpes hacia arriba, pues cada vez va más hasta llegar al punto de que ya es la tercera denuncia", continuó relatando la propietaria.

El punto álgido del conflicto fue cuando la vecina conflictiva y su hijo salieron a enfrentar a Ana y su pareja. La vecina con una muleta comenzó a golpear a Ana y el hijo de la vecina, armado con un cuchillo, intentó apuñalarla.

Lograron defenderse gracias al spray pimienta, pero, a pesar de ello, Ana tuvo que ir al hospital. El parte médico hablaba de contusiones y lesiones en las manos y la muñeca, además de una herida ocasionada por el cuchillo en el antebrazo derecho.

Así, también criticó que "nos parece fatal que la justicia no nos ponga una orden de alejamiento de esta persona".