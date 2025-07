Diego Rincón, tiktoker valenciano, sobre San Fermín: "No había aire, había que sacar la cabeza para respirar"

El creador de contenido valenciano Diego Rincón, más conocido en redes como Diegonister, ha sacudido Instagram con un vídeo en el que relata, con total franqueza y emoción, su reciente experiencia en el chupinazo de los Sanfermines en Pamplona.

En apenas minuto y medio de grabación, Rincón hace un recorrido emocional que pasa por el miedo, la euforia y la gratitud, en lo que él mismo califica como "una de las cosas más locas" que ha vivido en su vida.

"No os voy a mentir, por lo menos yo estoy acojonado", comienza diciendo frente a la cámara, mientras su rostro evidencia la mezcla de excitación y tensión.

Apenas unos segundos después, lo deja claro: "Está todo ya petado, y no son ni las 12". El influencer describe un ambiente sofocante, saturado de personas, en el que "no hay aire" y respirar se convierte en un desafío.

Asimismo, Diego destaca la increíble solidaridad que reina entre los participantes. "Si te caes, la gente hace corro y te levantan", explica.

En tono agradecido y aún algo incrédulo por lo vivido, Diego también ha querido mandar un mensaje cargado de afecto. "A todos los de Pamplona, de Murcia, de Zaragoza, que me habéis salvado el culo ahí dentro, os como el ojete, os quiero", apunta con un tono jocoso.

Con una naturalidad que conecta con su comunidad, Rincón mezcla humor y crudeza para describir lo abrumador del momento: "Si estás agobiado, te hacen un círculo y te dicen que respires". Según relata, salir del tumulto no era una opción: "Tienes que aguantar ahí dentro. Es muy loco, muy loco".

Ya con la adrenalina bajando, reflexiona: "¿Qué experiencia me llevo? Ha sido de las cosas más locas que he vivido en mi vida. Os la doy, Pamplona".

"No había aire, era como que tenías que sacar la cabeza para respirar… pero me llevo una experiencia inolvidable. Las gaitas y la locura de la gente es abrumadora", añade Diego.

Sin embargo, no deja de advertir a sus seguidores: "Literalmente, si no estás preparado para meterte ahí dentro, te aconsejo que no lo hagas. Porque se pasa mal, ¿eh? Te lo pasas bien, pero a la vez se pasa mal. Son las dos cosas a la vez, es muy raro".

Con una sonrisa al final del vídeo, el influencer concluye que, a pesar del miedo, lo vivido quedará marcado para siempre.

Su testimonio ha resonado con miles de seguidores, muchos de los cuales agradecen su sinceridad por mostrar el lado menos glamuroso de un evento tan icónico como los Sanfermines. Diego Rincón ha dejado claro que, aunque la fiesta es espectacular, también exige respeto, preparación y cabeza fría.