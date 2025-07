Pau Antó, inversor inmobiliario: "Con 30.000 euros en el banco, esta sería mi estrategia para multiplicarlos rápidamente"

Una de las preguntas más habituales entre quienes tienen dinero ahorrado es qué hacer con él para evitar que buscar una opción de inversión adaptada al perfil de riesgo de cada persona puede ser la mejor decisión. es qué hacer con él para evitar que pierda valor al estar parado en la cuenta bancaria . En estos casos,de cada persona puede ser la mejor decisión.

En este contexto, el inversor inmobiliario Pau Antó (@pau_anto en TikTok) ha compartido su estrategia para duplicar 30.000 euros invirtiendo en inmuebles. Según explica, con esa cantidad se puede empezar con garantías. Él mismo comenzó en el sector con tan solo 10.000 euros.

Su primera inversión fue un edificio adquirido con dinero de terceros, ya que él no podía afrontarlo. Más adelante invirtió en pequeños trasteros, lo único que se podía permitir entonces. Hoy acumula más de 1.000 operaciones y se ha convertido en una voz reconocida en el sector.

El experto subraya que el principal freno para muchas personas es no saber por dónde empezar. Algunas creen que se necesita mucho capital; otras temen el riesgo o piensan que ya no hay oportunidades. Sin embargo, Pau insiste en que el verdadero error es no hacer nada.

Para él, la clave está en cómo se utiliza el capital, no en cuánto se tiene. Recomienda apoyarse en financiación bancaria para no gastar todos los ahorros, detectar oportunidades que otros pasan por alto y aplicar un sistema claro que minimice riesgos y facilite resultados.

La estrategia de Pau Antó para duplicar ahorros

El inversor explica que con 25.000 euros se puede comprar, reformar y vender un inmueble, obteniendo otros 25.000 euros netos por operación. Esto permite duplicar el capital en un solo movimiento, sin grandes sumas iniciales.

Además, la estrategia es escalable. Puede repetirse cuantas veces se quiera, generando ingresos crecientes con cada operación cerrada. Pau Antó recuerda que existen múltiples formas de obtener rentabilidad en el sector sin necesidad de empezar con grandes cantidades.

Invertir en inmobiliario sin comprar

Pau Antó detalla varias estrategias para entrar en el mercado sin adquirir inmuebles:

Gestión de viviendas de terceros

Consiste en encontrar un propietario sin tiempo o conocimientos para rentabilizar su inmueble. Tras negociar una comisión o parte de los beneficios, gestionas la reforma, buscas inquilinos y cobras entre 150 y 300 € al mes por habitación (o 300 a 1.000 € en alquiler vacacional).

Compra, reforma y venta con dinero de terceros

Se adquiere el inmueble con capital ajeno, ofreciendo un porcentaje de rentabilidad o repartiendo beneficios. Así pueden lograrse 25.000 a 100.000 € por operación, según tamaño y valor.

Otras formas de ganar dinero