Enrique, jubilado, rotundo con su experiencia en el viaje del Imserso: “Llegamos al desayuno y no teníamos ni leche”

Este 1 de julio se ha puesto en marcha la nueva temporada de viajes del Imserso 2025-2026. Desde este martes hasta el próximo 22 de julio, los pensionistas y jubilados podrán presentar su solicitud para ir de vacaciones a precios reducidos.

A pesar de las buenas reseñas de esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un grupo de jubilados describió su experiencia como "un infierno".

Enrique, Celestino y Pepi son quienes dieron voz a este grupo frente a los reporteros del programa de La 1, Mañaneros, que en el año 2023 tuvieron una increíblemente ingrata experiencia. Situación similar a la que se podrían ver sometidos los nuevos viajeros del Imserso.

Comida escasa y moscas muertas

Enrique comenzó relatando sobre la comida que "aparte de ser escasa, era mala", con esto se refirió a que "estaba mal cocinada y los cubiertos todos estaban sucios".

Así recordó que "un día llegó el momento en el que no teníamos ni leche para desayunar", dejando ver su frustración al respecto.

Por su parte, Celestino, se encontró con un problema aún más grave con los menús ofrecidos. Este jubilado al ser celíaco no podía comer muchas de las cosas que ofrecían, ya que tenían gluten.

A raíz de este problema, definió la experiencia como "un infierno". Lo justificó explicando que "yo pregunto ¿Qué puedo comer? No lo sé, me respondieron, así que me tocó guiarme por mí mismo".

"Pido pan sin gluten al desayuno, a la comida y a la cena, si no, como sin pan. Una dieta para adelgazar que yo no quería", sentenció Celestino que directamente añadió que "pues sí, no como".

Así, Pepi remató la experiencia hablando sobre la limpieza del lugar: "Pues la limpieza súper escasa, los cristales sucios y moscas, abejas, de todo muerto desde hace muchísimo tiempo con telarañas... La verdad que nos impactó a todos, una tortura".

También comentaron los jubilados que, a pesar de haber transmitido su incomodidad al personal del hotel, sus quejas no fueron atendidas.

Sin embargo, tras intentarlo mucho, estos jubilados procedentes de Madrid, consiguieron ser realojados en un hotel mucho mejor.

¿Cómo funciona el Imserso?

El Imserso que como fue explicado anteriormente es una iniciativa que ha puesto en marcha su nueva temporada de viajes este martes 1 de julio, es una manera para que los jubilados puedan viajar de forma más económica.

Los precios varían dependiendo del destino, pero varían entre los 132 euros para capitales de provincia hasta los 453 euros para diez días en Canarias. Independientemente, constituye una interesante opción de vacaciones para los más mayores.