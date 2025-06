Un peregrino hace el Camino de Santiago y alucina con lo que ve: “Llevan a los más hechos polvo por 100 euros”

Víctor Elizalde, un peregrino en el Camino de Santiago, documentó en su cuenta de Instagram (@elizalde.por.el.camino) su travesía de 1.000 kilómetros hasta Sarria.

Sus historias llamaron la atención del programa Equipo de Investigación en laSexta, y contó todas las sorpresas que se había encontrado en el Camino. Por ejemplo, un servicio que ofrece llevar las mochilas de los caminantes y taxis que ofrecen transporte al siguiente pueblo.

"Yo no sé si es hacer el Camino de Santiago o es pasear por el Camino de Santiago, son cosas un poquito diferentes", declaró en sus historias. También destacó a todos aquellos peregrinos que iban sin su mochila.

Le explicó a los periodistas que comenzó a documentar su 'diario del Camino' porque "yo he hecho algún vídeo porque me parecía extraño, había momentos en que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril".

"He visto a tanta gente cantando y chillando", comentó. A lo que también enfatizó que "no estaban cantando canciones religiosas, que lo entendería, sino Bisbal y cosas así por el Camino, me parece extraño".

El servicio de taxis del Camino

Otra anécdota que recalcó fue que "estaba yo tomándome mi cafecito y veo venir a una peregrina con su perrito, más contenta que contenta".

Añadió que "es una peregrina, no es una vecina, que al día siguiente fue un taxi a buscarla". En sus redes sociales habló de los taxis también: "Aquí está el listo este, que está ofreciendo llevar a los que estén más hechos polvo al siguiente pueblo por 100 euros".

Señal del Camino de Santiago, 68 kilómetros antes de llegar a Sarria. laSexta

Por otro lado, el servicio de Correos para llevar las mochilas de los peregrinos, situación que también sorprendió a Elizalde, está disponible en casi todas las rutas desde distintos puntos de las mismas.

Así, dependiendo de desde dónde se contrate, el precio varía entre 30 euros y 35 euros. Para contratarlo solo es preciso reservar, identificar el equipaje y dejarlo en la recepción del alojamiento antes de las 8:00 horas.

Además de Correos, hay hasta seis empresas privadas que ofrecen este mismo servicio de transporte de equipaje de una etapa a otra.

Muchos peregrinos optan por esta opción para evitar cargar peso, ya sea por algún problema de salud o por comodidad. Estos mismos también, según investigaron los periodistas de laSexta, se dejan al menos 80 euros diarios en los negocios locales.

La mochila de Elizalde

"Pesa unos 12 kilos", comentó el peregrino. "Llevo un chubasquero, una chaqueta para el frío, saco de dormir, unas chanclas, cepillo de dientes, gel y cremitas para el dolor; después llevo otro par de zapatillas, 3 pantalones y 3 camisetas", enumeró.

Elizalde emprendió su camino desde Castellón hasta el Faro de Finisterre y tardó mes y medio en recorrerlo. El motivo detrás de ello: recaudar fondos para la ONG Alosecas y la lucha contra la leucemia.