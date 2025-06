Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "El cliente favorito para los bancos es la parejita joven con ingresos"

Pedir una hipoteca no se limita únicamente a buscar la casa perfecta o comparar tipos de interés. Lo que realmente influye en la decisión del banco es quién solicita el préstamo y cuál es su situación financiera y personal. Entre los perfiles mejor valorados, la experta en hipotecas Montse Cespedosa destaca las parejas que buscan comprar su primera vivienda y cuentan con una profesión con futuro.

La experta ha destacado en el podcast de Javi Linares, algunas de las claves cruciales para obtener la mejor hipoteca, así como la importancia de prepararse a fondo antes de ir al banco y cómo negociar eficazmente. Cespedosa explica que tras la crisis financiera de 2008 y con la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario, se estableció la importancia de no dar hipotecas por encima del 80% de tasación, algo que ha cerrado mucho el mercado.

"Quien quiera contratar a día de hoy una hipoteca tiene que hacer primero un testeo y comparar las entidades, recordar que en las webs tienen las ofertas estándar, pero si quieres negociar realmente el precio de la hipoteca tú tienes que ir a la oficina", advierte Montse Cespedosa.

Para ella, la clave está en la preparación: "Una persona antes de ir a pedir una hipoteca a un banco, tiene que tener claro cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles para poder negociar con la banca".

El comportamiento financiero también es determinante: "Es importante que no haya descubiertos, que no haya devoluciones de recibos, si tienes unas tarjetas de centros comerciales yo siempre digo lo de ábrete una cuenta corriente mala solo para esos pagos y que no figuren en ese extracto bancario", explica.

"Todo eso es muy importante porque nos da el perfil de si el cliente es ahorrador o gastador", asegura también Cespedosa, quien insiste en que "hay que preparar muy bien esa reunión". "El punto fuerte es que tú puedes mimar ese historial crediticio para que tu perfil sea impoluto", afirma.

Sin embargo, advierte de los riesgos de apurar los límites de endeudamiento: "Muchas veces en las hipotecas vamos al 35% que es nuestra máxima capacidad de pago, hay que tener en cuenta que la vida es muy larga y que una hipoteca es un contrato financiero a largo plazo".

Por eso, recomienda: "Me parece importante siempre tener un margen de ahorro o dentro de esa capacidad de pago, para que siempre tengas esa liquidez o esa capacidad de riesgo para asumir otro tipo de préstamos que puedan surgir".

A pesar de que ahora con la limitación de no superar el 80%, comprar una vivienda parezca algo inviable para muchas personas por la imposibilidad de aumentar la capacidad de ahorro, las ayudas están cobrando protagonismo: "Ahora están saliendo ayudas para conceder hipotecas al 85%, 90% y hasta el 100%".

El "clientazo" para el banco

Aún así, deja claro que "la banca últimamente no anuncia que da hipotecas al 90% porque no puede, pero sí que está dando hipotecas al 90% del valor de compra. Depende del perfil sobre todo. Lo que hay que tener en cuenta es que esto la banca no se lo va a dar a cualquiera".

Y es que, como resume la experta: "Para el banco el 'clientazo' o lo que coloquialmente en banca se llama 'caramelo', a la banca le gusta la parejita joven con ingresos cualificados o que tengan una profesión con futuro que tengan un oficio muy determinado y le gusta muchísimo que haya ahorro, estabilidad laboral y que haya sobre todo un buen ratio de endeudamiento".

Incluso señala que "para la banca, los favoritos son los autónomos por ejemplo centrados en la IA o en los videojuegos. Tienen que ser profesiones con futuro. Intentan prever que vayas a ser solvente no hoy, sino los próximos 30 años", asegura. "Les gusta mucho por ejemplo la parejita joven que vaya a comprar su primera vivienda".