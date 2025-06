Sergio Gutiérrez, experto en inversión inmobiliaria: "Cuidado si vendes tu casa muy barata, pueden multarte con..."

Vender una casa por debajo del precio de mercado en España puede ser motivo de investigación por parte de Hacienda e incluso derivar en sanciones económicas si se detecta una posible intención de evadir impuestos. Así lo advierte el experto en inversión inmobiliaria Sergio Gutiérrez.

Este es, de hecho, uno de los aspectos legales más relevantes a tener en cuenta en el ámbito inmobiliario español, especialmente cuando la venta se realiza entre familiares. Estas operaciones están sujetas a un mayor escrutinio por parte de Hacienda, especialmente si el precio de venta es inferior al valor del mercado.

"Multas de Hacienda para los propietarios que hagan esto con su casa. Muy atentos porque las multas pueden llegar a ser de 100.000 euros, incluso con penas de prisión", advierte en uno de sus vídeos Gutiérrez.

"En Hacienda se están poniendo muy serios y en un año como este, en el que vamos a hacer récord en número de viviendas vendidas, no van a dejar lugar para las trampas", advierte Gutiérrez.

El experto recomienda precaución a quienes planeen vender su inmueble: "Así que los que vayáis a vender, mucho cuidado con el precio de vuestra vivienda. Si vendes una vivienda por debajo del precio real de mercado, Hacienda entenderá que es motivo de investigación".

El criterio de la Agencia Tributaria es claro: "Si el precio de venta es menor al 10% del precio real, la infracción es leve y las multas van entre 1.000 y 10.000 euros. Pero si el precio de venta es menor al 5%, es una infracción grave y las multas son mayores, entre 20.000 y 100.000 euros. Incluso penas de prisión de hasta dos años", asegura el experto.

Y es que, aunque pueda parecer una decisión libre del vendedor, no lo es en términos fiscales. "No puedes vender por el precio que te dé la gana. No puedes porque, según Hacienda, podrías estar haciendo donaciones encubiertas o incluso peor: Cobrar una parte en metálico en B de la venta del inmueble", advierte.

Prácticas, cada vez más vigiladas, que pueden tener consecuencias económicas y penales importantes. Por ello, los expertos recomiendan asesorarse antes de cerrar cualquier transacción inmobiliaria, especialmente si hay vínculos familiares entre comprador y vendedor o si se plantea un precio inferior al de mercado.

Cómo calcula Hacienda el valor real

El valor real de mercado de una vivienda, clave para evitar sanciones, no se fija al azar. En España, esta estimación parte del valor de referencia que establece la Dirección General del Catastro, con el objetivo de aproximarse lo más posible al precio por el que podría venderse realmente un inmueble.

Este valor de referencia se calcula a partir de múltiples variables. Entre ellas, destacan el estado de conservación del inmueble, su antigüedad o los precios de compraventas recientes en la misma zona inscritas en registros notariales. Estos datos permiten ajustar el valor fiscal a la realidad del mercado.

Conviene no confundir este valor con el valor catastral, ya que son conceptos distintos y se calculan de forma diferente. Para garantizar una estimación justa, la administración aplica también un coeficiente corrector para evitar que el valor fiscal supere el promedio de mercado.

Por lo general, las viviendas más antiguas suelen tener un valor fiscal menor, algo que puede influir en la tributación de las operaciones de compraventa.

Para consultar el valor fiscal de una propiedad, los contribuyentes pueden acceder a la Sede Electrónica del Catastro. Además, muchas comunidades autónomas ofrecen herramientas online a través de sus consejerías de Hacienda para facilitar esta consulta.

Diferencia entre valor fiscal y catastral

Aunque a menudo se confunden, el valor catastral y el valor fiscal de una vivienda cumplen funciones distintas y se calculan de manera diferente. El valor catastral es asignado por el Catastro y tiene en cuenta factores como la localización, superficie, antigüedad, uso y conservación del inmueble. Su finalidad principal es servir de base para impuestos como el IBI.

En cambio, el valor fiscal se basa en una estimación más ajustada al precio real de mercado. Para ello, parte del valor catastral pero se ajusta mediante coeficientes y otros indicadores que reflejan la realidad del mercado inmobiliario en el momento de la transacción.

Mientras el valor catastral describe aspectos técnicos y estructurales, el fiscal está orientado a la supervisión tributaria. Por eso, cuando Hacienda evalúa una compraventa, se fija sobre todo en este último, que busca reflejar lo que valdría realmente la vivienda si se vendiera en condiciones normales de mercado.