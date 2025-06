Vithas Aula Salud Colegios: cuando médicos y enfermeros son los profes de 6.000 estudiantes

Estás cenando cualquier noche de este verano en una terraza y el comensal que tienes a tu lado se desmaya: está sufriendo una parada cardiorrespiratoria. ¿Sabrías cómo actuar ante una situación como esta? ¿Crees que tienes la formación necesaria para reaccionar adecuadamente? En este tipo de situaciones, cada minuto cuenta. Está demostrado que, sin formación básica de la población ni desfibriladores, los sanitarios que se desplazan hasta el lugar sólo consiguen que sobrevivan un 6% de los pacientes. Con formación y recursos, este porcentaje aumenta hasta el 20%.

Centenares de menores de toda España ya saben cómo hay que actuar y conocen la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el método PAS (proteger, avisar y socorrer) en el supuesto de accidente. Han recibido esta formación teórico-práctica en el marco de la iniciativa Vithas Aula Salud Colegios, un proyecto educativo totalmente gratuito desarrollado por el grupo Vithas y puesto en marcha a principios de año para promover el autocuidado en salud, promover hábitos de vida saludables y primeros auxilios entre los niños y adolescentes de cualquiera de las 14 ciudades donde está presente el grupo hospitalario.

En total, desde el pasado mes de enero más de 6.000 niños y adolescentes han participado en cerca de 90 charlas y talleres en unos 50 colegios e institutos en los que, además de la formación en técnicas RCP, también se han tratado temas relacionados con nutrición y obesidad, abuso de pantallas, salud mental y emocional o sexualidad, entre otros. Incluso alumnos de distintos institutos que están interesados en la medicina han podido visitar alguno de los hospitales del grupo para comprobar cómo es su día a día, valorar si realmente su interés es vocacional y analizar qué tipo de especialidad es la que más les interesa.

Alumnos de 4º ESO del Colegio Brains conociendo el día a día del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Tanto las charlas y talleres como las visitas a los hospitales están impartidos por médicos, enfermeros y otros profesionales de Vithas y adaptados al perfil de edad del menor, puesto que Vithas Aula Salud Colegios está dirigido a alumnos de todos los grados formativos, desde educación infantil hasta bachillerato o Formación Profesional.

“En pocos meses, la actividad que ha registrado Vithas Aula Salud Colegios demuestra la excelente acogida que está teniendo el proyecto entre la comunidad educativa”, explica el doctor Pedro Rico, director general de Vithas. “Nuestro objetivo es claro: colaborar con la comunidad educativa en el desarrollo saludable de niños y adolescentes para que mañana sean también adultos sanos.”, añade el Dr. Rico.

Una experiencia muy enriquecedora

El colegio Canterbury de Las Palmas de Gran Canaria ha sido uno de los 50 centros que han solicitado celebrar un Vithas Aula Salud Colegios en su centro rellenando un sencillo formulario. La experiencia fue “muy enriquecedora, los pequeños escucharon atentamente y aprendieron los pasos necesarios para cuidar de alguien en caso de emergencia, así como el número al que deben llamar para solicitar una ambulancia. Nos alegra ver cómo Vithas está comprometido con la enseñanza de primeros auxilios a niños y niñas tan pequeños, equipándolos con los conocimientos necesarios para ayudar a otros en situaciones críticas”, explica Pam Ainsworth, directora de infantil, quien espera continuar con otras formaciones el próximo curso.

Aprender de manera rigurosa pero divertida

Unos trescientos alumnos de primaria y secundaria del CEIP La Almohada, de la localidad granadina de Vegas del Genil, recibieron durante dos días un taller sobre el cuidado del cerebro con el que profundizaron en el conocimiento de ese órgano tan desconocido. Pilar de la Torre, coordinadora del programa Creciendo en salud de ese colegio se mostraba agradecida por la iniciativa: “Quería agradecer al Hospital Vithas Granada, y a la Dra. Ana Jimeno, la organización de estas charlas educativas. Ha sido una experiencia enriquecedora, divertida y muy interesante para nuestros niños y niñas. Actividades como esta fomentan hábitos de vida saludables desde una edad temprana”.

Alumnos de 4º ESO del colegio Argos de Valencia durante una jornada sobre educación sexual

Una temática diferente que muestra las posibilidades que ofrece Vithas Aula Salud Colegios. Higiene de manos, educación sexual y RCP adaptada a la edad de los escolares, o pautas para combatir la obesidad y practicar deporte son sólo algunos ejemplos porque el tema a tratar está abierto a las demandas de cada colegio, si bien siempre hay un mismo denominador común: los contenidos siempre se adaptan a la edad de los alumnos para que aprendan de una manera rigurosa pero divertida.

Tan es así que seis alumnos de 4º ESO del Colegio Brains International School de Las Palmas pudieron vivir un Vithas Aula Salud Colegios inmersivo para saber si su sueño de querer ser médicos era con conocimiento de causa. Durante cinco días pudieron vivir el día a día de un hospital como el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, visitando distintas unidades y consultas e incluso tuvieron la posibilidad de presenciar diversas cirugías.

"Quiero ser médico”, explica Lucía Reyes, alumna de ese colegio. “Me quería dedicar a pediatría, aunque también me llamaba la atención la cirugía. Pero me he dado cuenta estos días que los quirófanos me echan un poco para atrás, y me reafirma que realmente lo que más me gusta es ser pediatra”, añade valorando de manera muy positiva la iniciativa Vithas Aula Salud Colegios. “Siento que es una experiencia que te puede ayudar y enseñarte muchísimo”, concluye.

Alumnos de 3º ESO del CEIP Instituto Jaume I de Burriana, Castellón, durante una formación sobre RCP

Con la llegada de las vacaciones de verano, Vithas Aula Salud Colegios cierra sus puertas hasta el próximo mes de septiembre cuando los niños y adolescentes vuelvan a sus clases para seguir formándose, también en salud.