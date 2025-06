Un venezolano estalla contra la situación actual de España: "No quiero que los españoles sufran lo que yo sufrí en mi país"

En una de las muchas manifestaciones contra el Gobierno que están teniendo lugar en las últimas semanas, destacó la voz de un ciudadano venezolano que, con firmeza, comparó la situación actual de España con la que vivió en su país natal.

Su intervención, recogida por el canal 'Rescue You', se ha hecho viral por lo explícito de sus advertencias y por reflejar el sentir de muchos ciudadanos que, pese a no ser españoles, sienten como propia la deriva política del país.

La protesta, convocada como respuesta al creciente malestar social, surgió tras los últimos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, así como por la polémica en torno a decisiones políticas que han dividido a la opinión pública.

Paralelismos con Venezuela

"Me siento muy identificado porque prácticamente todas las políticas que está aplicando Pedro Sánchez aquí son las mismas que aplicó Hugo Chávez Frías en Venezuela", comenzó diciendo frente al micrófono.

En su testimonio, pone el foco en medidas que, a su juicio, están encaminando a España por el mismo camino que llevó al colapso a Venezuela: exceso de subvenciones, deterioro institucional y manipulación electoral.

"Tanto dar ayudas y subvenciones a inmigrantes como amañar elecciones, que en Venezuela vienen ocurriendo desde 2013, está ocurriendo acá", comentó con preocupación.

Pero su crítica no se limita a las decisiones políticas. Habla desde la experiencia, desde el dolor. Recuerda con crudeza lo que vivió en su país y lo que no quiere volver a experimentar, ahora en su nueva tierra de acogida.

"No quiero que los españoles sufran lo que yo sufrí en Venezuela. Pobreza, delincuencia, enfermedades de mis familiares...", explicó con tristeza.

El relato cobra más fuerza cuando expone cómo, en su opinión, el populismo disfrazado de justicia social acabó destruyendo los pilares básicos del país sudamericano.

"Chávez aumentó mil veces el salario mínimo, y obviamente subían los impuestos, subían todo, y decía que todo era culpa de la extrema derecha, de Estados Unidos, y todo ese tipo de cosas", declaró.

Instalado en España desde hace seis años, asegura sentirse parte de la sociedad y vivir los mismos problemas que los ciudadanos nativos.

Por eso decidió participar en la manifestación, porque teme por el futuro de su entorno, por lo que pueda pasarle al país que ahora lo acoge.

"Lo único que no quiero es que eso me pase a mí aquí. Por eso me siento identificado con este país, llevo seis años viviendo acá y vivo lo mismo que viven ustedes", subrayó.

El entrevistador le preguntó abiertamente por su preferencia política y su respuesta fue igual de tajante. No confía en el líder del Partido Popular y ve en Vox la única alternativa capaz de cambiar el rumbo del país.

"Yo con el que más me siento identificado, porque lo mismo que quería que pasara en Venezuela, quiero que pase aquí, sería Vox. Es el único que yo creo que puede cambiar un poco la cosa, porque para mí Feijóo no me representa", sentenció.

Su testimonio ha generado tanto apoyos como críticas. Representa la voz de quienes ya vivieron el colapso de un país rico en recursos y democracia, y que hoy miran con recelo cualquier signo que les recuerde a ese pasado.