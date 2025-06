Jezabel, víctima de okupación que ha tenido que irse a vivir con su expareja: "Tenía un plan para quedarse con la casa"

La okupación, aunque no sea un problema tan grave como el del acceso a la vivienda en España, mantiene en alerta a muchos ciudadanos que temen que les ocurra lo mismo que a otros españoles. Afectados que incluso han contado en televisión el drama personal de que te usurpen la vivienda.

Un claro ejemplo es el de Jezabel Maldonado, una canaria residente en Tenerife, cuya vivienda ha sido okupada por la cuidadora de su madre, ahora fallecida, y que además le debe 10.000 euros. El programa Hoy en Día de Canal Sur se ha hecho eco de esta indignante historia.

Jezabel, como forma de agradecer el trabajo que hizo con su madre, permitió que la mujer accediera al alquiler de su vivienda por solo 300 euros, un precio mucho menor que la media de esta ciudad insular. "No quise dejarla en la calle por el buen trabajo que estaba haciendo con mi madre", ha afirmado.

En agosto de 2023, la inquilina dejó de pagar la renta y se convirtió en una 'inquiokupa', por lo que le debe 10.000 euros de todas las mensualidades pendientes de los últimos 2 años.

Además, la tinerfeña se siente muy dolida porque considera que la asistenta de su madre "tenía un plan para quedarse con la casa" y que, cuando ella se encontraba con la guardia bajada por el fallecimiento de su madre, la okupa aprovechó la coyuntura para trazar su plan.

Amparo por discapacidad

"Había una estrategia por parte de ella. Se trajo a su hijo de Venezuela, ya mayor de edad, que intenta solicitar un grado de discapacidad y que actualmente cobra una paga de 700 euros", explica. Mientras tanto, ella se muestra desesperada: "Necesito recuperar la casa para sacar adelante a mi familia".

Este movimiento, a nivel legal, supone que, al haber una persona vulnerable en la vivienda, se suspende el lanzamiento del desahucio de la usurpadora, al menos hasta el 31 de diciembre de este 2025, según el Real Decreto-Ley 11/2020.

Jezabel actualmente trabaja por cuenta propia y, debido a los elevadísimos precios de la vivienda y del dinero que está perdiendo a causa de la 'inquiokupa', "he tenido que irme a vivir con mi expareja porque la situación no me permite otra alternativa".

Además, ha protestado por el aplazamiento del juicio previsto para el pasado 15 de junio, ya que "ahora se ha suspendido y también la fecha de lanzamiento", por la ley mencionada previamente que impide los desahucios a personas vulnerables.