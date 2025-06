Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Estamos al borde del colapso, la situación de la vivienda es crítica"

La situación de la vivienda en España ha dejado de ser una preocupación social para convertirse en un problema de Estado.

Así lo advierte Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, que lanza una seria advertencia: "Estamos al borde del colapso. Europa nos da un toque de atención y no me extraña porque la situación de la vivienda es crítica".

Tal y como explica, esta situación excede todas las previsiones existentes, ya que, según comenta, esto "no sólo tiene efectos sociales, sino que el crecimiento económico del país está en riesgo".

España, en el ojo del huracán

Lejos de ser una exageración, los datos lo confirman. El precio del alquiler se ha disparado y, según el Banco de España, los hogares destinan ya más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra que contrasta con el 27% de media europea.

Esta diferencia de más de 13 puntos convierte a España en uno de los países con mayor presión económica sobre los inquilinos.

Esta situación afecta con mayor intensidad a jóvenes, familias vulnerables y, como señala Gutiérrez, a la población inmigrante, un grupo clave en el desarrollo del país.

"A nadie se le escapa que el crecimiento de España viene dado en gran medida por la inmigración. Esta es la realidad que nos está permitiendo destacar económicamente frente a nuestros homólogos europeos", sostiene.

España ha conseguido en los últimos años sostener la economía pese a la situación que atraviesa el país. Buena parte de ese impulso viene de la incorporación de población inmigrante al mercado laboral.

Pero, como advierte Gutiérrez, si esas personas no pueden acceder a una vivienda asequible, el motor de la economía corre el riesgo de pararse. "Si no tenemos casas, aquí no va a poder venir nadie más", lamenta.

Ese sobreesfuerzo económico, explica, acaba afectando al conjunto del país: "Esto hace que jóvenes o familias vulnerables con capacidad de crecer se estanquen económicamente, y que el país entre en una rueda de la que no es capaz de salir".

Las soluciones existen, y desde Bruselas se han señalado en varias ocasiones: más oferta de vivienda, reforma de la ley del suelo, agilización de trámites urbanísticos y mejora de la formación y condiciones para la mano de obra.

Sin embargo, incluso esa escasez de mano de obra está directamente conectada con el acceso a la vivienda. Los trabajadores de la construcción, muchos de ellos inmigrantes recién llegados, también sufren las dificultades del mercado.

"Mano de obra, por cierto, que en su mayoría es inmigrante y vulnerable, y está en riesgo porque no puede encontrar vivienda asequible. Así, todo se convierte en un círculo del que no podemos salir", afirma el experto.

Gutiérrez denuncia que el Gobierno, lejos de facilitar soluciones, contribuye al problema. Según él, las medidas tomadas hasta ahora no solo son insuficientes, sino que incluso desincentivan avances reales.

"El Gobierno sigue desincentivando cualquier punto que nos ayude a salir de aquí. Políticos, por favor, pónganse las pilas que esto en dos años ya no lo vamos a poder arreglar", alerta con preocupación.

La advertencia es contundente: la vivienda ha dejado de ser un problema exclusivo de personas sin recursos o de jóvenes que no logran emanciparse. Se ha convertido en una cuestión estructural que pone en riesgo el propio modelo económico de España.