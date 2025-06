María, hostelera: “Preparo todo yo sola, mantener un empleado es complicado, con impuestos y sueldos te machacan”

A las puertas del verano, los bares son uno de los lugares más concurridos por los españoles y los turistas. Tanto es así que España es de los países del mundo con mayor densidad de bares, con una cifra de al menos 1 bar por cada 175 habitantes.

Además de ser un lugar para socializar y 'tomar algo' después de un largo día de trabajo, muchos optan por pasar por estos establecimientos para disfrutar del menú del día. Una opción barata para comer bien y con varios platos.

Con esto, el programa de laSexta, Equipo de Investigación, habló con María y José, dueños de un bar que sirve de media 40 menús del día cada jornada. Sin embargo, la hostelera confesó que lo más probable es que esto acabe desapareciendo.

Sueldo de 1.500 euros y gastos cada vez más altos

Aquel día, el menú del día del bar de José y María consistió en: paella mixta, judías pintas con arroz, macarrones gratinados, ensalada mixta, huevos con bacon, merluza a la plancha, boquerones a la andaluza y croquetas de atún, entre otros platos.

"El menú tiene 7 primeros platos y 7 segundos, 14 platos en total", explicó María. "Los hago yo solita, porque es muy complicado mantener un empleado. Entre impuestos y sueldos, te machacan".

Y añadió "No me puedo parar. Es que si me paro no llego". A esto también hay que agregar que el bar también sirve desayunos desde que abre sus puertas a las 7:00 de la mañana.

Explicó los diferentes ingredientes que utiliza para sus menús, mientras los preparaba. Así, comentó que, por ejemplo, debe utilizar "setas congeladas, porque las naturales no son caras, sino carísimas".

De esta manera, quedó en evidencia el importante aumento de precios de la materia prima en el mundo de la hostelería.

Desde la pandemia en el año 2020, la inflación ha llevado a que los ingredientes utilizados para cocinar en los bares hayan subido hasta un 30%.

María, para preparar los menús utiliza pescado fresco. El pescadero declaró a los periodistas de laSexta que el pescado "ha subido un 30% en como dos o tres meses".

Incluso agregó el pescadero que "hay pescado que nosotros no traemos porque sabemos que no vamos a venderlo". Por ejemplo, "el salmonete es rarísimo que lo tengamos porque sube mucho".

La cuenta total de la compra de pescado de María fueron "98,14 euros, solo de hoy". Sin embargo, esto es solo una parte de los gastos a los que debe hacer frente este pequeño bar.

"A mí el menú me cuesta como 8,50 euros y hasta 12 euros es el beneficio que me queda, no me da para más", comentó María.

Además de esto, agregó que gastan en "materia prima unos 2.500 euros, en luz unos 600 euros, en agua unos 90 euros o 95 euros, y en gas unos 180 euros, una cosa así".

De esta manera, a María y a José les queda un sueldo de "1.500 euros cada uno, no te queda más". Así, concluyó anunciando su predicción de que "el menú del día va a acabar desapareciendo. Vamos estoy segurísima".