Sergio Gutiérrez, experto en inversión inmobiliaria: "La vivienda es un activo muy rentable pero hay otro mejor"

Invertir en vivienda sigue siendo la opción más popular entre los españoles para generar ingresos con sus ahorros, pero en 2025 y con los precios al alza, encontrar oportunidades atractivas es cada vez más difícil.

Mientras tanto, otros activos como los locales comerciales están ofreciendo mayores beneficios y menos quebraderos de cabeza, como advierte el experto Sergio Gutiérrez. "A mí hay algo que en los últimos años no deja de sorprenderme y es que la gente está obsesionada con invertir en vivienda, como si fuera el único activo inmobiliario en el que se puede invertir", afirma Gutiérrez.

Frente a esta mentalidad extendida, Gutiérrez defiende un cambio de enfoque: "2025 es un año en el que va a costar encontrar vivienda a precios bajos, pero hay otro activo que lo va a petar".

Ese activo, según explica, son los locales comerciales. "Bueno, de hecho ya lo está petando y me refiero a los locales. Los locales comerciales no tienen limitación de renta, no son objeto de regulaciones absurdas y de toda la vida siempre han sido los preferidos de Family office y muchos fondos".

En un contexto de regulaciones crecientes sobre el alquiler residencial, los locales emergen como una alternativa más estable y libre. Gutiérrez ejemplifica con casos reales:

"Ahora mismo estamos intermediando en tres operaciones de locales: un local comercial con un 9% de rentabilidad bien ubicado en Barcelona con operador y que lleva cinco años y cero problemas, oficina en zona prime de Barcelona con un 6% de rentabilidad y un operador que lleva cuatro años con cero problemas, un local comercial en calle de primer nivel con operador muy conocido al 6%".

Para este inversor, la diferencia es clara si se compara con la vivienda tradicional: "A ver si encuentras esto en alquiler de larga estancia de vivienda. Esto es como una nómina, lo alquilas y te olvidas". En su experiencia, los problemas que pueden surgir en el alquiler residencial hacen que incluso las rentabilidades aparentemente similares pierdan atractivo.

"Yo en el caso de las viviendas con habitaciones en alquiler he visto a gente que alquila habitaciones y recibe menos de un 9% con la de problemas que conlleva". El mensaje de Gutiérrez es directo: diversificar la inversión inmobiliaria más allá de la vivienda puede suponer un salto cualitativo en estabilidad y rentabilidad.

Ventajas fiscales de invertir en locales comerciales

Invertir en locales comerciales presenta beneficios más allá de la fiscalidad. Uno de los principales es la estabilidad de ingresos, ya que suelen generar rentas constantes gracias a contratos más largos con empresas que buscan continuidad en su ubicación.

También ofrecen una mejor diversificación dentro del ámbito inmobiliario. Al destinar parte del capital a este tipo de inmuebles, el inversor reduce el riesgo de concentrar toda su exposición en el sector residencial, que puede estar más sujeto a fluctuaciones legislativas o de demanda.

Otro punto fuerte es el mayor control sobre la inversión. Los propietarios pueden decidir aspectos clave como el perfil del inquilino, las condiciones del contrato o las reformas que potencien el valor del local. Esto les permite influir directamente sobre la rentabilidad, adaptándose mejor a las oportunidades del mercado.

Estas ventajas explican por qué cada vez más inversores están apostando por locales comerciales frente a la vivienda, buscando no solo rentabilidad, sino también tranquilidad en la gestión.