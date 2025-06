Raimon Samsó, experto en riqueza: "Hoy en día hay formas muy fáciles de ganar dinero, pero hay que trabajarlo"

En la era de hiperconexión, es común encontrarse con varias oportunidades en las que 'casi sin hacer nada' lograrán convertirte en 'millonario'.

No obstante, avanzando más por el camino de la lógica que el de la prisa por ser rico, se llega a la conclusión de que sin trabajo es muy complicado llegar a tener ingresos millonarios.

Esta mentalidad es sobre la que habló Raimon Samsó, que trabajó en bancos y multinacionales por 15 años, hasta que su vida dio un vuelco y se convirtió en escritor. Samsó recalcó en el pódcast Tengo Un Plan, que el dinero fácil no existe.

"La gente no quiere trabajo, pero sí dinero"

El experto comenzó hablando sobre que "hoy en día hay formas extremadamente fáciles de ganar dinero, pero requieren disciplina y requieren trabajo, o sea que sea fácil no quiere decir que no requieren trabajo".

Así, continuó Samsó haciendo énfasis en que "si la gente no quiere trabajar, no quiere disciplina, pero sí el dinero fácil. Yo nunca he encontrado el dinero fácil; el que lo haya encontrado, que me lo diga".

Con esto, ilustró su argumento con el ejemplo de que si una persona quiere, en efecto, conseguir generar grandes cantidades de dinero "escribe 50 libros, a ver, es fácil escribir un libro, lo único que necesitas son horas, dedicación, aprender y método, muchas cosas".

"Entonces si no estás dispuesto a hacerlo, bueno pues no pasa nada, búscate otro método, pero hay muchos métodos que son fáciles", sentenció el escritor experto en finanzas.

Otro ejemplo que aportó el ex banquero de un método "fácil" pero que requiere tiempo y dedicación fue un canal de YouTube, explicando que hay personas que en efecto viven gracias a esto gracias a que tienen muchos seguidores.

"Parece fácil, sí, en realidad el concepto es fácil ¿no? o sea haz vídeos interesantes y punto no hay más, pero hazlo durante años, es un trabajo", comentó.

Así, resumió su concepto en que "ganar dinero es fácil, pero el camino siempre es difícil porque necesita pues compromiso, disciplina, entrega". A esto, además, sumó el factor de que "hoy hay más formas de ganar dinero que nunca en la historia".

"Hoy tenemos una tecnología en nuestras manos que antes solo tenían grandes empresas", continuó. Un ejemplo de dichas tecnologías son los ordenadores IBM, que "en los años 60 solo lo tenían los grandes bancos (...) nadie tenía un ordenador en su casa".

Esto, según Samsó, se interpreta en que "la riqueza se ha democratizado, ha bajado a la calle y cualquiera puede hacerse rico".

Agregó que gracias a esto ahora hay "más ricos que nunca antes en la historia" y cada vez la gente joven consigue hacerse rica "antes tenías que esperarte no sé a los 50 años (...) ahora te encuentras a gente con 20 años rica, muy rica".

De esta forma, planteó Samsó la pregunta de si existen estos medios como la tecnología, las redes sociales, entre otros, que tienen la facilidad de constituir un camino hacia generar ingresos más abundantes "¿Por qué la gente no lo aprovecha?".

En este punto entra a colación el tema del emprendimiento, cada vez hay menos emprendedores entre los jóvenes españoles, lo que a su vez trae como consecuencia graves repercusiones en la economía y por esto los expertos del sector advierten sobre ello.

"Es fácil quejarse o decir que es difícil o decir que esto ya lo hace alguien", expuso el experto en riqueza, "bueno claro si yo entro a una librería diré bueno es que ya hay gente que escribe libros, bueno sí faltaría más".

No obstante, frente a esta mentalidad comentó que "yo tengo que buscar mi nicho, mi espacio dentro de una librería y lo consigues".