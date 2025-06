Confirmado por Hacienda: la Agencia Tributaria multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad

La Agencia Tributaria ha decidido endurecer la vigilancia sobre las transferencias entre particulares, en especial entre las que tienen lugar entre familiares, de manera que se ha conocido que Hacienda multará a quienes superen una determinada cantidad de dinero.

Esta medida de la AEAT trata de buscar un refuerzo del control sobre las posibles donaciones encubiertas y así prevenir fraudes fiscales. Es por ello por lo que todo aquel que envíe o reciba dinero de padres, abuelos u otros familiares, deben conocer los nuevos límites establecidos.

En este sentido, conviene saber que las entidades bancarias tienen la obligatoriedad de informar de forma automática a la Agencia Tributaria acerca de cualquier transferencia de dinero superior a los 3.000 euros, una cuantía a partir de la cual se puede estar en su punto de mira.

A partir de los 3.000 euros, aunque el dinero recibido provenga de un familiar, la Administración puede pedir un documento que justifique el origen y destino del ingreso, así como solicitar aclaraciones acerca del uso de ese dinero, previniendo un posible fraude.

Asimismo, si la transferencia supera los 6.000 euros, los implicados tendrán que lidiar con unos mecanismos de control más severos. En este caso, la Agencia Tributaria puede considerar que se trata de una donación encubierta, con lo que ello puede conllevar.

Si Hacienda considera que es una donación encubierta, exigirá al receptor del dinero que tribute por el impuesto de donaciones, cuya cuantía dependerá tanto de la comunidad autónoma de residencia como del grado de parentesco entre donante y donatario.

Multas por no declarar transferencias

No declarar una donación puede suponer tener que hacer frente a importantes multas económicas. Las sanciones de Hacienda por no liquidar el impuesto de donaciones pueden situarse entre el 50% y el 150% de la cantidad no tributada.

El porcentaje final dependerá de la gravedad de la infección, y si esta se considera leve, grave o muy grave. De igual manera, el receptor del dinero se verá obligado a abonar los correspondientes intereses de demora.

Ante esta situación, conviene tener en cuenta que, si se envía o recibe dinero entre familiares, hay que informarse bien, ya que no hacerlo podría llevar a tener que afrontar una sanción por parte del fisco.

Es por ello por lo que los expertos en la materia coinciden a la hora de asegurar que se debe consultar siempre con un asesor fiscal antes de llevar a cabo cualquier transferencia importante entre familiares, aunque se trate de una posible ayuda puntual.

Dar dinero sin pagar impuestos

En el mundo actual, la planificación financiera es fundamental para que una familia pueda disfrutar de una mayor estabilidad económica y para ello, muchos padres se encuentran en la situación de transferir fondos a sus hijos de manera eficiente desde el punto de vista fiscal.

De hecho, es muy habitual que los descendientes puedan necesitar apoyo económico en alguna ocasión de su vida, y por este motivo hay que tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con las donaciones, unas operaciones sujetas a tributación por la legislación vigente.

Sin embargo, a pesar de que la ley indica que todas las donaciones se encuentran sujetas a impuestos, hay que ser conscientes de que la Administración no realiza investigaciones sobre regalos u obsequios que impliquen pequeñas cantidades de dinero.

Como ya hemos comentado, la Agencia Tributaria puede requerir información sobre donaciones superiores a 3.000 euros, o bien si involucran billetes de 500 euros, por lo que es un aspecto muy a tener en cuenta.

Así pues, los padres que quieran transferir dinero a sus hijos, deben tener en cuenta que están obligados a tributar por dicha cantidad, salvo que se trate de un dinero destinado a costear el sustento del beneficiario, caso en el que no será necesario pagar el IRPF.

De todas formas, en muchos casos las donaciones de padres a hijos están notablemente bonificadas en materia de impuestos, alcanzando el 99% en algunas comunidades autónomas como Madrid, La Rioja o Andalucía. En otras regiones, en cambio, están alejadas de estos porcentajes.

Para formalizar el proceso, los progenitores deberán cumplimentar el modelo 651 de adquisición de bienes por donación y presentarlo ante Hacienda dentro de los primeros 30 días posteriores a la fecha de formalización de la donación.

Junto a este modelo habrá que entregar el documento privado de donación o la escritura de la misma, cumpliendo de esta forma con la legislación vigente y sus exigencias.

Sin embargo, si las exenciones fiscales son insuficientes, se pueden buscar algunas alternativas para evitar el pago de impuestos, siendo una de las más recurrentes la de dar un préstamo sin intereses a los hijos.

En este caso, el prestatario tendrá que incluir en el acuerdo los pagos que se hayan acordado para la amortización, mientras que el receptor se encargará de presentar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, sin la obligación de efectuar pagos con este impuesto.

Para la formalización del préstamo será necesaria la redacción de un contrato notarial en el que estén debidamente detallados los términos del acuerdo, incluyendo el monto total, el plazo de reembolso e indicando que no hay intereses en el préstamo.

De esta forma, se puede esquivar el tener que rendir cuentas con el fisco a la hora de dar dinero a un hijo. En cualquier caso, conviene siempre buscar asesoramiento fiscal para no tener problemas con la Agencia Tributaria.