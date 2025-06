Jacinta, 64 años: “Si me jubilo ahora, me penalizan con el 7% de la pensión y no me parece injusto, sino una vergüenza”

La jubilación en España es un tema cada vez más controvertido. El sistema de pensiones español se encuentra en una complicada situación con una población cada vez más envejecida y jóvenes con salarios muy bajos.

La pirámide invertida que se ha creado a raíz de esto, trae como consecuencia directa una dificultad para jubilarse y percibir el 100% de la pensión. Al no haber suficiente gente trabajando para pagarlas, los jubilados tendrán que cotizar muchos más años.

Jacinta Jiménez, de 64 años, contó en el programa de Antena 3, Y Ahora Sonsóles, el motivo por el que no se ha podido jubilar a pesar de tener 49 años cotizados.

49 años y 7 meses cotizados sin jubilación

La edad de jubilación en España es de 65 años, es decir, que la trabajadora protagonista de esta historia estaba aplicando a una jubilación anticipada. Dicho motivo es la razón por la cual es penalizada.

"Entre un cambio y otro, las empresas, como siempre, intentan coger lo que pueden", comenzó explicando Jiménez. Agregó también que en teoría habría llegado a los "50 años cotizados" en el mes de abril, pero "no ha podido ser".

Esto fue así, debido a que en el cambio de una empresa a otra, "una me ha robado un mes, otra me ha robado 22 días y así", explicó la trabajadora. No obstante, recalcó que esto fue porque "en aquel entonces no había el control que hay ahora".

Jiménez lleva trabajando desde los 14 años en empresas de diferentes sectores. Ahora, la trabajadora espera jubilarse en enero con la pensión máxima: "Creo que son 3.300 euros al mes".

A pesar de que parezca que 49 años cotizados supondrían una pensión decente, comentó la mujer de 64 años, recalcó que lo que le penalizan es "una pasta y no estoy dispuesta".

"Si me hubiese jubilado con 63 años creo que era el 15%, y si me hubiera jubilado con 64 años, entre el 5% y el 7%", recordó Jiménez.

A esto agregó contundentemente que "no, injusto no me parece, es una vergüenza porque, a ver, si yo no me jubilo con 65 años me dan 12.000 euros para estar hasta los 66 años, por estar un año más".

"A mí me van a dar 12.000 euros para que me quede de 65 años a 66 años, llevando casi 50 años cotizados", explicó la trabajadora de 64 años: "¿Me castigan? ¿Pero de qué van?".

El análisis de los expertos

El economista Eduardo Bolinches, que también se encontraba en el plató, explicó a Jacinta por qué es penalizada, a pesar de llevar tantos años cotizados.

De esta forma Bolinches, muy claramente, explicó que la jubilación anticipada se penaliza. Esto es así principalmente porque los años cotizados no modifican que la edad de jubilación sean los 65 años.

Es decir, aunque se tengan 50 años cotizados, el sistema de jubilación español indica que a los 65 años es cuando un trabajador puede jubilarse.

Antes de dicha edad, es una jubilación anticipada y la penalización por esto corresponde a cada mes que falte para que la persona cumpla los 65 años, es decir, la edad de jubilación.

Bolinches también recordó que para jubilarse a los 65 años es preciso tener 38 años cotizados, que es el caso de Jacinta Jiménez.

Sin embargo, a pesar de la explicación, la mujer de 64 años, que lleva trabajando desde los 14 años al salir del colegio, sigue viendo injusto que no exista una "bonificación" para las personas que han "trabajado de más".