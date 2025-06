Jaime Gil, inversor inmobiliario: "Si tuviera 100.000 € jamás cancelaría la hipoteca, generaría más dinero haciendo esto"

La inflación, los sueldos bajos, alquileres por las nubes en España... Este cóctel está llevando a miles de personas a buscar alternativas para que su dinero no pierda valor. Según datos del INE, el precio de la vivienda subió un 11,3% en el cuarto trimestre de 2024. En este contexto, la inversión en inmuebles se consolida como una estrategia cada vez más atractiva para proteger el patrimonio y asegurar la jubilación.

En este panorama, Jaime Gil, inversor inmobiliario, tiene claro qué haría si dispusiera de 100.000 euros. "Lo que no haría jamás si tuviese 100.000 euros sería cancelar la hipoteca de mi casa. Yo cogería estos 100.000 euros e iría al banco a averiguar cuánto me puedo apalancar y cuánto más me pueden dar".

Su estrategia pasa por maximizar el apalancamiento financiero y aumentar el capital disponible. "Seguramente me darían otros 100.000 y tendría 200.000 euros para invertir en Real Estate (bienes raíces), seguramente podría comprar dos inmuebles de unos 100.000 euros", asegura el experto.

Eligiendo bien la ubicación, Gil ve opciones claras. "Hay muchas ubicaciones, como puede ser en Valencia norte, Castellón sur, Toledo, Murcia, Alicante interior... Hay muchas ubicaciones donde poder comprar por 100.000 euros", afirma.

En este caso, la elección de la ubicación es clave para obtener una buena rentabilidad. Además, los precios asequibles en ciertas zonas permiten una mejor relación entre coste y beneficio, reduciendo posibles riesgos.

Todo ello, en un contexto de tipos de interés elevados y dificultades de acceso a la vivienda, en el que el modelo de inversión basado en adquirir varios inmuebles financiados se presenta como una de las estrategias que más están creciendo en España.

Qué es el apalancamiento financiero

El apalancamiento financiero es una técnica que consiste en utilizar deuda para aumentar la capacidad de inversión. Tanto empresas como particulares recurren a este sistema, que permite invertir cantidades superiores al capital propio disponible.

Su principal ventaja es que facilita realizar operaciones sin necesidad de contar con todo el dinero, lo que incrementa las posibilidades de obtener beneficios mayores gracias al volumen de inversión.

Sin embargo, también incrementa los riesgos. Al invertir fondos prestados, los beneficios pueden multiplicarse, pero también las pérdidas si la operación no resulta rentable. Además, hay que tener en cuenta el coste de los intereses asociados a la deuda, que pueden afectar negativamente al resultado final.

El apalancamiento puede realizarse mediante préstamos tradicionales o a través de instrumentos financieros como los derivados. Cuanto mayor sea la deuda utilizada, mayor será el grado de apalancamiento y por tanto, también el nivel de riesgo. El balance final puede ser positivo si la inversión genera beneficios, negativo si se registran pérdidas o neutro si apenas hay diferencia respecto al capital inicial.

Principales ventajas y desventajas

Entre las principales ventajas del apalancamiento está la posibilidad de acceder a propiedades de mayor valor del que podría permitirse un inversor con su capital inicial. Esto no solo abre la puerta a activos de más entidad, sino que también incrementa el potencial de rentabilidad. Si una propiedad se revaloriza, el retorno sobre la inversión inicial puede aumentar considerablemente.

Otra ventaja importante es la capacidad de diversificar inversiones sin necesidad de un gran desembolso. Al financiarse con deuda, los inversores pueden repartir su capital entre varios activos, lo que reduce el riesgo global de la cartera. Esto ofrece mayores oportunidades.

No obstante, el apalancamiento también presenta inconvenientes. Uno de los principales es ese riesgo de no poder afrontar los pagos de la deuda si los ingresos de la propiedad caen, algo que puede agravarse en épocas de crisis económica.

Otro peligro es la posible subida de los tipos de interés, que encarecería el coste del préstamo y reduciría la rentabilidad de la inversión.