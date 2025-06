Concepción Sánchez, viuda y jubilada: "El Imserso es cada día más caro y además hay tortas para que te den una plaza"

La difícil situación económica que azota a España y al resto de Europa está provocando un malestar generalizado. Los jóvenes cuentan con un altavoz en redes sociales y tienen la capacidad de mostrar lo que les cuesta independizarse y acceder a una vivienda con los salarios actuales.

Sin embargo, hay otro grupo poblacional que también sufre las penurias del contexto económico actual, pero que tiene menos protagonismo. Algunos jubilados, aunque haya voces que cuestionen la subida de las pensiones y las ayudas a los más mayores, también sufren el aumento del coste de la vida.

Un ejemplo es Concepción Sánchez, una jubilada madrileña de 68 años con la que ha podido hablar EL ESPAÑOL. Señala que su pensión no es suficiente y que aunque le dijeron que cuando se jubilara "podría disfrutar, llego a fin de mes a duras penas porque los precios cada día están más altos".

Concepción, Conchi para amigos y familiares, se jubiló en 2022, el mismo año que falleció su marido por un problema de salud. Desde entonces, en su día a día se dedica a caminar, realizar las tareas de casa y asiste a un curso de memoria en el centro de salud de su municipio.

Sin embargo, ver a su madre, a sus hijos y a sus nietos es lo que más le reconforta, puesto que los viajes que le dijeron que podría hacer cuando se jubilase no se están dando porque "tengo que estar haciendo malabares para llegar a fin de mes".

Concepción se muestra un tanto contrariada con los viajes del Imserso. "A mí me decían que cuando te jubiles puedes viajar, descansar y hacer lo que te apetezca...Pero el Imserso es cada día más caro, más corto y además hay tortas para que te den una plaza", reclama.

Además, se queja de que su jubilación no incluya sus primeros años de carrera laboral. "No se me contabiliza toda mi carrera. Los años que más coticé fueron los primeros y esos no figuran en mi pensión, así que muy mal", señala en alusión a la normativa que dice que la Seguridad Social solo contabiliza los últimos 25 años trabajados.

Declaración de la Renta

Por otra parte, esta madrileña ha sugerido que los jubilados, después de toda la vida sirviendo al país, estén liberados de realizar la declaración de la Renta todos los años.

"Algo que cambiaría es que tengamos que seguir haciendo la declaración de la Renta. Después de tantos años cotizados nos hemos ganado no tener que hacerla".