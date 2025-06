Pablo Gil, experto en bolsa: "Dejar tu dinero sin remunerar en el banco a medio o largo plazo es como quemarlo"

Invertir sigue siendo una de las asignaturas pendientes para muchos españoles. Según el Banco de España, una parte importante de los hogares españoles mantiene sus ahorros en cuentas corrientes sin remunerar. Esta elección, lejos de ser neutra, conlleva una pérdida real de poder adquisitivo con el paso del tiempo.

Pablo Gil, experto en bolsa, lo explica con contundencia en su entrevista en el Podcast 'Palabras que atrapan': "A una persona que gane entre 1.500 o 2.000 euros y tiene una capacidad de ahorro de 200 o 300 euros al mes, le diría lo mismo que le digo a mis hijos: tú eres inversor te guste o no".

El primer error, según Gil, es no ser consciente de los efectos corrosivos de la inflación. "Lo primero que tienen que entender es que la primera lección básica es tu dinero a medio o largo plazo si lo dejas en una caja fuerte, debajo del colchón o en un banco sin remunerar es como si lo estuvieses quemando".

En su experiencia personal, utiliza un ejemplo claro con sus hijos: "Les explicaba lo que es el concepto de la inflación del 2%. Los bancos centrales nos han tratado de convencer de que ese es el objetivo a largo plazo y si la inflación fuese del 2% anual ellos estarían felices".

Sin embargo, la teoría se convierte en pérdida tangible con el tiempo. "Agarra ese 2% de inflación y descubre lo que hace con tu dinero en diez años, hace que el 22% de la capacidad de compra de tu dinero desaparezca. Es decir, te agarras casi una cuarta parte de tu billete, lo rompes y lo tiras a la basura".

Este deterioro se agrava en el contexto actual. "Pero llevamos experimentando desde el 2020 inflaciones mucho más altas. Con lo cual, ya no es un 22%, igual ya es que en diez años has podido perder el 35% de lo que vale tu dinero".

Las consecuencias a largo plazo son incluso más preocupantes. "Ahora alárgalo y llévatelo 20, 30 o 40 años y ves que tu dinero vale un 20% de lo que valía. El mismo billete compra solo una quinta parte de lo que compraba".

La conclusión, según Gil, es inevitable: "En el momento que entiendes eso, te debería quedar la sensación de que me quema el dinero que tengo en las manos sin invertir".

Opciones para empezar a invertir

Una forma sencilla de empezar es con cuentas remuneradas. Estas cuentas bancarias ofrecen un interés por el saldo que se mantiene en ellas, lo que permite obtener rentabilidad sin asumir riesgos. Algunas entidades en España ya ofrecen hasta un 4% TAE con ciertas condiciones de permanencia o límite de saldo.

Otra opción atractiva son los fondos indexados. Se trata de productos que replican el comportamiento de índices bursátiles globales como el S&P 500 o el MSCI World. Al tener bajas comisiones y alta diversificación, permiten al ahorrador obtener rentabilidad a largo plazo con riesgos controlados. Se pueden contratar desde plataformas digitales y permiten aportaciones periódicas mínimas.

También destacan los planes de inversión automatizados o "roboadvisors". Estos servicios diseñan y gestionan carteras de inversión personalizadas según el perfil de riesgo del cliente. Automatizan las decisiones, rebajan los costes y permiten invertir sin tener conocimientos técnicos previos. Varias entidades españolas ofrecen estos servicios desde 50 euros iniciales.

Invertir no implica asumir grandes riesgos desde el primer momento. Pero sí exige dejar atrás la pasividad de no poner a trabajar el dinero. Como advierte Pablo Gil, el tiempo y la inflación no perdonan.