Mayte, 66 años: "A mi esposo le denegaron la jubilación porque le quedan 900 euros y llevamos un año sin cobrar un duro"

La jubilación anticipada para los trabajadores autónomos cada vez más se convierte en algo más complicado. Porque no hay los suficientes ingresos para la pensión o porque no se tienen los años cotizados, por cualquier motivo, muchos ven la jubilación como algo lejano.

Mayte, una mujer autónoma de 66 años habló en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, y contó su situación y la de su esposo que intentan jubilarse anticipadamente porque su negocio, que llevaban juntos, tuvo que cerrar.

Mayte explicó que la Seguridad Social en un principio les había asegurado a ella y a su esposo que podrían jubilarse, no obstante, han recibido numerosas cartas que les deniegan esta posibilidad.

30 años cotizados y sin jubilación

La mujer explicó que su vida laboral comenzó a los 16 años. Sin embargo, todos sus años no están cotizados porque al casarse y tener una hija decidió dejar su trabajo como administrativa.

Su esposo, en este tiempo, trabajaba en una peluquería como empleado. Cuando el jefe de su esposo se jubiló, este heredó el puesto y el régimen de trabajador autónomo.

"Como yo no trabajaba, empecé a ayudarle a él y me hicieron autónoma colaboradora, donde he estado cotizando durante 20 años", comentó Mayte.

Así, explicó que la peluquería de su esposo, después de la pandemia, "ha ido de mal en peor". Esto los llevó a "consultar con la Seguridad Social a ver si él podía pedir una jubilación anticipada".

El esposo de Mayte tiene 65 años y la edad a partir de la cual es posible jubilarse de forma anticipada son los 63 años. "Fuimos 3 veces, nos dieron los papeles y nos dijeron que sí que podía coger la jubilación anticipada", explicó.

El problema surgió cuando desde la Seguridad Social "no le han dejado ahora". Explicó que la peluquería cerró en octubre por lo explicado anteriormente.

Sin embargo, comentó que "la peluquería no era nuestra, era un local que teníamos alquilado. Entonces hubo que avisar a la dueña del local que en octubre cerrábamos la actividad porque no producíamos dinero".

Además, en la Seguridad Social les comentaron que "perdiendo un 5,5% podía cogerme la jubilación anticipada. Tres veces fuimos a la Seguridad Social y así nos lo dijeron".

Por otro lado, comentó que mucha gente fue a visitar el local con el interés de hacer una vivienda. "Nosotros dejamos la actividad en octubre y yo me puse a trabajar de otra cosa", contó.

Su esposo, tras cerrar la peluquería, fue a la Seguridad Social y, contó Mayte, que "empezamos a recibir cartas, 4 cartas denegándole la jubilación, porque a él le quedan 900 euros y el mínimo establecido está en 1.032".

"Estamos un año, desde el octubre que hemos cerrado hasta el octubre que viene, sin cobrar un duro", sentenció la autónoma de 66 años.

La edad de jubilación establecida para los trabajadores españoles es de 65 años, en el caso de tener cotizados 38 años y 6 meses. Aquellos que tienen menos años cotizados, la edad de jubilación se sitúa en 66 años.