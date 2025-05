Marc Vidal, economista: “El problema estructural de la vivienda en España no se arreglará hasta que…”

Marc Vidal, economista y analista económico, participó en el programa de canal Cuatro, Todo es Mentira, donde habló sobre cómo el problema de la vivienda no es únicamente el precio de los alquileres sino también que los salarios son muy bajos.

Vidal comenzó explicando respecto a las medidas que se han tomado para intentar mitigar la crisis de la vivienda, que "bienvenidas todas las medidas que se adopten, pero el problema está en algo estructural de este país".

Así, estableció que "no es tanto el precio de la vivienda, sino que los salarios son muy bajos". Explicando también que la "capacidad adquisitiva es tan baja" que aunque esta aumente, sería difícil llegar al precio de los alquileres.

"El problema de este país es que no se puede cobrar más", sentenció Vidal. Continuó explicando que esto es porque "nuestro modelo de crecimiento, nuestra estructura económica tiene una deficiencia en estos momentos que se está ampliando".

En este sentido, comentó que dicha deficiencia se amplía porque "estamos generando mucho más empleo". Hace énfasis así en que el modelo español "es muy expansivo, por ejemplo, el sector turístico, el sector servicios".

No obstante, a pesar del empleo que se ha ido creando en ambos sectores, explicó Vidal que "no es la productividad adecuada". Incluso acotó que "el nivel de productividad lo tenemos prácticamente al nivel del 2007".

Con esto, la consecuencia palpable es que por mucho que se incremente la oferta de vivienda o se apliquen medidas para intentar suavizar la crisis, "algo facilitará para que los precios no se aceleren, pero el problema es que la gente, por mucho que quiera, no puede alquilar".

Así, sentenció que aún bajando los alquileres "no estaríamos al nivel" y expuso que "el problema estructural de la vivienda en España no se arreglará hasta que no se solucione eso (que las personas no tengan poder adquisitivo para alquilar)".

Es decir, que "este país, no tenga un modelo de crecimiento más vinculado a la industria, la tecnología, en ves de algo más moderno y que permita, de alguna manera, ser más productivos. Cuanto más productivo eres, más te pueden pagar", explicó.

El problema de la vivienda

Para ser más productivo, es preciso ser más eficiente, según continuó el economista en su argumento, agregando que: "Los sectores que ahora mismo empujan a la economía española son dos y los dos tienen un problema de productividad".

El economista invocó los datos del Observatorio del Alquiler, donde se mostró que en efecto a medida que se reducía la oferta, los precios incrementaban.

"Muy bien, pero ¿se reducía la oferta a la vez que se implementaba la Ley de la Vivienda?", planteó el analista, "es decir, en el transcurso que esa ley de la vivienda iba interactuando sobre quién podía y quién no quería alquilar, se reducía la oferta".

Así, explicó que ahora mismo el tema de la vivienda es similar a un "casting", en el que quien tenga el dinero primero o llegue de primero, gana. Además, declaró que "en Barcelona es una locura y en Madrid también".

De esta forma, hizo énfasis en que a pesar de publicar "un anuncio para alquilar a un precio desorbitado para lo que puede pagar la gente, es decir, para el salario o la capacidad adquisitiva de la gente, hay cola de gente que se embarga".

También, recalcó que hay otra serie de problemas que evitan que haya más oferta, porque los propietarios temen poner sus viviendas en alquiler.

La inquiokupación

Vidal comentó que lo tradicional hace unos años era que las personas ahorrasen y para complementar su pensión utilizasen su segunda vivienda y la pusieran en alquiler, sirviendo así como más oferta en el mercado.

No obstante, "no quieren ponerla porque en España el problema que hay es la inquiokupación", comentó el analista, "las normativas ahora mismo amparan que una persona se pueda quedar en un piso durante meses y crea cierta intranquilidad en los propietarios".

La inquiokupación son aquellos inquilinos que entran a una vivienda con un contrato y de manera legítima, pero en algún punto dejan de pagar el alquiler. La mayoría logran mantenerse viviendo en el piso por declararse en situación de vulnerabilidad.

"Algunos propietarios dicen, como esa persona no se vaya y no me pague el alquiler, yo no podré cubrir los costes que tiene esa vivienda, ¿no? Y esa intranquilidad es lo primero que se tendría que solucionar", concluyó el analista.