Marta Echarri, asesora financiera: “Si te quieres jubilar con la misma calidad de vida que tienes hoy, tienes que…”

El sistema de pensiones público de España ha sido criticado en varias ocasiones, sobre todo por la forma en la que está estructurado.

Con este motivo, Marta Echarri, ejecutiva financiera que ha trabajado para J.P. Morgan, N26, entre otros, hasta establecerse como asesora financiera en Crescenta, habló sobre cómo el sistema de pensiones es insostenible en el pódcast WorldCast.

Sobre ello, explicó a qué se debe esta inestabilidad que rodea este sistema y por qué es importante buscar formas de ahorro y comenzar a invertir lo antes posible, para tener una "buena calidad de vida" y "poder adquisitivo".

¿Por qué es insostenible el sistema de pensiones?

"El plan de pensiones que tenemos actualmente en España, no es sostenible ahora mismo", comenzó Echarri, "ahora mismo hay dos adultos trabajando por cada jubilado".

Esta proporción, sumado al hecho de que "España sea un país con canas y el hecho de que España tenga la pirámide poblacional totalmente invertida", comentó la experta refiriéndose a que hay una mayoría de personas jubiladas que con edad de trabajar.

Esto implica que "tú y yo cuando seamos mayores y estemos en edad de jubilación, seguramente no nos llegue un plan de pensiones de la administración pública", sentenció la asesora financiera.

Esta es una de las mayores críticas de dicho sistema, principalmente porque el índice de natalidad en España ha decaído en los últimos años y la edad promedio de la población se estima en 47.3 años.

A pesar de no ser una edad tan elevada, si no aumenta la natalidad, supone un problema, ya que en los años por venir no habrá un grueso de población joven que trabaje y sostenga las pensiones de quienes actualmente se encuentran trabajando.

De esta forma, se crea la "pirámide invertida" de la que habló la experta en la que una gran parte de la población está cerca o en la edad de la jubilación, mientras que la minoría se encuentra en edad de trabajar y generar el dinero de las pensiones.

¿Qué hacer frente a esta situación?

Marta Echarri dejó claro que es preciso aprender sobre la inversión "porque si te quieres jubilar con la misma calidad de vida y el mismo poder adquisitivo que tienes hoy, creo que tienes que empezar a invertir hoy".

Además, agregó que "hoy es más fácil que nunca y es mejor que ayer". Haciendo referencia así a que hoy en día existen muchas facilidades para entrar en el mundo de la inversión.

No solo es posible informarse sobre ello con mayor facilidad gracias a internet, sino que existen diversas plataformas y asesorías que permiten hacerlo de manera online.

Por esto, es preciso que, para conseguir una vejez cómoda y tranquila, invertir en un plan de pensiones o en distintos activos para conseguir un ingreso extra.