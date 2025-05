Luis Pita, experto en inversiones: “Hay gente que desaprovecha oportunidades laborales por la hipoteca”

Cuando el precio del alquiler en España es incluso más alto que el pago mensual de una hipoteca, muchas personas se preguntan cuál es el sentido de alquilar. Además, es un dinero que se pierde y por el que no vas a sacar ningún rédito.

Sin embargo, Luis Pita, experto en inversiones, en el podcast Economía de Bolsillo, ha roto una lanza a favor de alquilar en momentos vitales "en los que quieres tener flexibilidad, sobre todo al principio de tu vida laboral".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 20,4% de los hogares españoles viven en régimen de alquiler, aunque España continúa siendo un país en el que predomina la compra de vivienda, ya que tres de cada cuatro personas son propietarias.

El autor del libro 'Libre' ha expresado que "una persona que está empezando su carrera laboral y no sabe si va a estar trabajando en Valencia o va a terminar trabajando en Singapur, no tiene sentido que compre porque igual no vuelve a vivir en su vida en Valencia y esa casa va a ser una preocupación".

Además, ha argumentado que la compra de una vivienda puede convertirse en una forma de cerrarse puertas para dar un salto laboral que te obliga a cambiar de ciudad o incluso de país.

No aprovechar oportunidades laborales

En concreto, ha puesto un ejemplo de una pareja conocida suya que tuvo que resolver la encrucijada de aceptar una oferta laboral en Estados Unidos o quedarse en España para terminar de pagar la hipoteca.

"Tenían una oportunidad muy buena de trabajo en Estados Unidos, pero no la pudieron aprovechar porque tenían una hipoteca muy grande y les daba miedo irse a vivir a Estados Unidos. Entonces, se negaron a dejar el trabajo actual por el temor a qué pasaría con la hipoteca", ha dicho en Radio Nacional.

En cambio, sí considera que comprar es la mejor opción cuando las circunstancias son diferentes y la persona ya está asentada en un lugar y tiene previsión de quedarse allí a largo plazo.

"En el momento que tú ya sabes que vas a estar trabajando en una ciudad durante un tiempo determinado o vas a formar una familia, claro que tiene sentido comprar", concluye.