David Jiménez, abogado: "Antes de aceptar una herencia, haz esto o te quedarás con todas las deudas y te saldrá carísimo"

Las herencias en España pueden ser un auténtico "regalo envenenado". Según el Consejo General del Notariado, en 2023 se renunciaron más de 56.000 herencias, muchas de ellas por estar asociadas a deudas que superaban el valor de los bienes. Aceptar una propiedad sin revisar su situación económica puede implicar la obligación legal de asumir hipotecas, embargos o impagos de impuestos.

"Cuidado, antes de aceptar la herencia haz estas dos cosas o puede salirte carísimo. Puede convertirse en una pesadilla si no lo revisas bien", advierte el abogado David Jiménez. Para este experto, el primer paso es esencial: "El paso número uno es ir al registro de la propiedad y pedir una nota simple, para saber si la vivienda tiene deudas ocultas. Por ejemplo hipotecas pendientes, embargos o préstamos o cargas que podrían arruinarte".

Este documento oficial proporciona una fotografía legal del inmueble: titularidad, cargas económicas y posibles procedimientos judiciales. Si se acepta la herencia sin esta comprobación, se asumen todas las obligaciones vinculadas a la propiedad: "Si aceptas la herencia sin mirar, te comes todas esas deudas con patatas", advierte Jiménez.

Pero no sólo hay que mirar el registro. "El paso número dos es hablar con el presidente de la comunidad o el administrador de fincas para pedir un certificado de que la vivienda está al día de las cuotas de la comunidad", explica.

Las deudas con la comunidad de propietarios pueden suponer también un gasto importante y acumulativo que, tras aceptar la herencia, correrá a cargo del nuevo titular.

También hay que ir al Ayuntamiento: "Es importante también ir al Ayuntamiento para pedir un certificado y comprobar que no tiene deudas con el IBI". Este impuesto, obligatorio para todos los propietarios, puede generar recargos o embargos si no está al día. Aceptar una herencia en España no es un simple trámite.

Como recuerda el abogado, "hay que mirar con lupa cada detalle". La alternativa, si hay dudas, es la aceptación a beneficio de inventario, una figura legal que limita la responsabilidad por deudas al valor de los bienes heredados.

Plazos legales para aceptar o rechazar una herencia

En España no existe un plazo cerrado por ley para aceptar o rechazar una herencia, pero los expertos recomiendan no demorar la decisión. El plazo general para presentar la liquidación del impuesto de sucesiones es de 6 meses desde el fallecimiento, prorrogables por otros 6 si se solicita dentro del plazo inicial.

Sin embargo, si un heredero se mantiene inactivo y no manifiesta su voluntad, los otros interesados pueden acudir al juzgado para que se le obligue a aceptar o renunciar mediante un requerimiento judicial.

En ese caso, el heredero tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse, en el caso de no hacerlo, se entiende que acepta la herencia pura y simplemente, lo que implica asumir también las posibles deudas.

Por ello, si existen dudas o riesgos económicos, conviene actuar con rapidez y consultar a un notario o abogado especializado para evitar consecuencias irreversibles. Una gestión adecuada no sólo protege el patrimonio familiar, sino que también permite cumplir los plazos fiscales sin recargos y tomar decisiones informadas.