Pau Antó, inversor inmobiliario: "Si en tres años quieres trabajar menos y ganar 3.000 euros extra al mes, este es el camino"

La tranquilidad financiera es una de las metas más deseadas por millones de españoles, especialmente en un contexto donde el salario medio apenas roza los 2.300 euros mensuales brutos, según datos del INE. Ante el aumento constante del coste de vida y la inflación, muchos buscan formas de generar ingresos extra sin renunciar a su empleo.

En este escenario, el inversor inmobiliario Pau Antó ofrece una hoja de ruta clara: "Si en tres años quieres trabajar menos y ganar 3.000 euros extra al mes, este es el camino". Antó plantea un enfoque progresivo y accesible basado en el mercado inmobiliario, que no requiere grandes capitales iniciales.

"Si quieres reducir tu jornada laboral y generar 3.000 euros extra que aseguren el futuro de tu familia, esto es lo que tienes que hacer, sobre todo si trabajas sin parar pero el dinero apenas te alcanza para lo básico", explica. Todo ello en un contexto en el que los precios no dejan de subir, "tus ahorros pierden valor y construir un futuro estable parece más difícil cada día".

Trabajas sin parar, pero cada vez te cuesta más llegar a fin de mes. Los precios suben, el dinero pierde valor y tu futuro financiero sigue dependiendo de tu sueldo. Cómo construir un ingreso extra estable en 3 pasos: ✅ Alquilar y subarrendar por habitaciones para generar entre 500€ y 1.000€ al mes con solo 3.000€ de inversión inicial. ✅ Negociar con propietarios para reformar y vender sin necesidad de usar tu dinero. ✅ Reinvertir para comprar propiedades y generar ingresos pasivos a largo plazo. Siguiendo este plan, en 3 años podrías estar ganando 3.000€ extra al mes, asegurando el futuro de tu familia y reduciendo tu jornada laboral sin renunciar a tu calidad de vida.

El problema, según explica, no está tanto en la cantidad de dinero que se tiene, sino en la falta de estrategias para moverlo inteligentemente. "El problema no es cuánto tienes ahorrado, sino no saber cómo mover ese dinero. Pero hoy quiero mostrarte cómo transformar tus ahorros por pocos que sean, en ingresos pasivos".

Su método comienza con una opción legal y de baja inversión: "Primero alquilaría una propiedad y la subarrendaría por habitaciones, es completamente legal si tienes el permiso del propietario y con solo 3.000 euros puedes empezar a generar entre 500 y 1000 euros al mes". Esa primera fuente de ingresos permitiría escalar a operaciones mayores.

"Con los beneficios de ese paso, daría el salto a trabajar con propiedades de terceros. Por ejemplo, si encuentras una propiedad en mal estado, negocias con el dueño para reformarla y venderla con un beneficio. No necesitas dinero propio, puedes colaborar con inversores que financian el proyecto y repartiros las ganancias".

Finalmente, el objetivo es consolidar un patrimonio que garantice estabilidad: "Usaría esos ingresos para comprar propiedades que alquilaría a largo plazo, creando un patrimonio que me generara ingresos pasivos y estables. Siguiendo este plan, en tres años podrías estar ganando entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, dedicando menos de una hora al día".

Para Antó, lo más importante es empezar, incluso con pocos recursos: "Tanto si tienes ahorros, como si estás empezando de cero, siguiendo esta estrategia descubrirás cómo dar el primer paso hacia la tranquilidad financiera".

Errores más comunes al empezar a invertir

Iniciarse en la inversión inmobiliaria puede ser una estrategia rentable, pero también implica riesgos que se deben conocer para evitarlos. Uno de los errores más frecuentes es no realizar un estudio detallado del mercado local, lo que lleva a adquirir propiedades en zonas con baja demanda o con precios inflados.

También es habitual subestimar los costes asociados a la inversión, como impuestos, reformas, mantenimiento o imprevistos legales. Esto puede hacer que la rentabilidad real sea mucho menor de lo esperado. Además, algunos principiantes se lanzan sin una estrategia clara, lo que genera decisiones impulsivas que comprometen su capital.

Otro error común es no contar con asesoramiento profesional, tanto legal como financiero. Muchos inversores noveles desconocen aspectos clave como las normativas de alquiler o los contratos con propietarios, y eso puede derivar en conflictos legales o pérdidas económicas.

Por último, se tiende a creer que se necesita mucho dinero para empezar, lo que frena a quienes podrían dar sus primeros pasos con métodos como los que plantea Pau Antó. Informarse bien, empezar con pequeñas operaciones y rodearse de expertos son claves para avanzar con seguridad.