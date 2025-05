Gregorio Hernández, experto en inversiones: "La gente que más dinero gana es la que piensa en las siguientes generaciones"

La gestión del dinero y de los ahorros es fundamental en el día a día. Muchos expertos apuntan a fomentarlo desde las primeras etapas de formación, ya sea en el colegio o el instituto.

¿Cómo? Con una asignatura en la que se aprendan unos mínimos sobre cómo gestionar el dinero.

Así, desde muy jóvenes, podríamos fomentar el manejo inteligente del dinero y evitar sustos evitables. Gregorio Hernández, experto en inversiones, coincide con este planteamiento y aboga por la inversión en Bolsa a largo plazo para conseguir independencia financiera.

Pensar a largo plazo

Este escritor y director de la web Invertir en Bolsa ha sido entrevistado en Radio Nacional, en el programa Economía de Bolsillo, para abordar cuáles son las claves y los principales trucos para sacar el máximo partido a las finanzas personales.

Hernández ha enfatizado que las personas que mejor gestionan su dinero son los que piensan a largo plazo. "La gente que más dinero gana es la que piensa en las siguientes generaciones", ha afirmado.

¿Por qué? Porque no piensan en enriquecerse rápidamente, sino en extender un balón de oxígeno en forma de billetes a sus sucesores.

"Hay gente que tiene bodegas de licores, que están en la barrica durante 100 años. Los dueños no van a poder sacar rendimiento a este producto en vida, pero lo hacen porque sus hijos y nietos sí lo podrán hacer", argumenta.

Por otra parte, en un símil con el deporte, el entrevistado ha mencionado que para hacer un uso adecuado de las finanzas personales hay que alejarse de las comparaciones.

"Yo he ido a correr muchos años cerca del Centro de Alto Rendimiento de Madrid y el resto de corredores, como eran olímpicos, me pasaban como aviones. En la Bolsa ocurre lo mismo, no te tienes que comparar con la gente que lleva invirtiendo 20 o 30 años".

Anotar gastos e ingresos

Asimismo, otro consejo para principiantes es apuntar los ingresos y gastos en un papel. "Si lo haces vas a conocerte a ti mismo mucho mejor de lo que crees, porque podrás saber en qué gastas más y, cómo estás viviendo tu vida".

E insiste: "Sumar todos los gastos de cabeza es dificilísimo. Hay que sentarse y hacer las cuentas".

A modo de conclusión, Gregorio ha reconocido que en la temática de la Bolsa el miedo juega un papel primordial, ya que mucha gente tiene pánico de no poder controlar lo que va a ocurrir a largo plazo.

"Pensar a corto plazo ocurre porque se tiene miedo, porque parece que lo que más se controla es de aquí a poco tiempo. Pero si piensas a largo plazo vas a tener el futuro más claro, tu vida va a ser mejor y vas a tener menos miedo", sentencia.