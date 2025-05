Pau Antó, inversor inmobiliario: "Con 30.000 euros en el banco, esta sería mi estrategia para duplicarlos rápido"

Una duda frecuente entre miles de personas tiene que ver qué hacer con su dinero ahorrado para evitar que pierda valor estando parado en la cuenta bancaria, por lo que para ellos es una buena opción tratar de buscar opciones de inversión. Estas deben estar adaptadas al perfil de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir.

En este sentido, el conocido inversor inmobiliario Pau Antó (@pau_anto en TikTok), ha explicado su estrategia para duplicar los 30.000 euros que puedes tener en el banco. Recalca que, con tal cantidad ahorrada, se tiene todo lo que se necesita para empezar a ganar dinero con los inmuebles. De hecho, asegura que cuando él mismo comenzó en el sector, apenas tenía unos 10.000 euros ahorrados.

Su primera inversión fue un edificio que compró con dinero de inversores porque él no podía permitírselo. Luego se decidió por pequeños trasteros, que era lo único que podía pagar por aquel entonces. Hoy en día acumula más de 1.000 operaciones, por lo que es una voz autorizada para hablar de inversiones inmobiliarias.

El experto destaca que el gran problema que existe es que muchas personas no saben cómo dar el primer paso, ya que piensan que es demasiado arriesgado y que no tienen suficiente dinero, o que el mercado está saturado. Sin embargo, Pau Antó destaca que el verdadero error es no actuar.

Para él, la clave no está en cuánto tienes, sino que radica en cómo se usa lo que se tiene para generar resultados rápidos y seguros. Una forma es utilizando financiación bancaria para no gastar todos nuestros ahorros, identificando oportunidades rentables que otros no ven, y siguiendo un sistema claro que permita evitar errores y asegurar los resultados.

La estrategia de Pau Antó para duplicar ahorros

El inversor inmobiliario ha puesto un ejemplo para ayudar a entender la manera de proceder para todos aquellos que quieran duplicar rápidamente su dinero ahorrado. Explica que con 25.000 euros se puede comprar, reformar y vender un inmueble ganando al menos 25.000 euros netos por operación.

Con esta estrategia no solo se hace crecer el capital rápidamente, sino que se puede repetir una y otra vez para generar cada vez más ingresos económicos. No obstante, el experto también habla con frecuencia de otras muchas formas que permiten generar ingresos con el dinero ahorrando dentro del sector inmobiliario.

Invertir en inmobiliario sin comprar

Pau Antó habla con frecuencia de diferentes estrategias con las que es posible dar pasos dentro de la inversión inmobiliaria sin tener que comprar los inmuebles. Algunas de estas opciones son las siguientes:

Gestión de viviendas de terceros

Una de sus estrategias pasa por la gestión de viviendas de terceros, que consiste en encontrar una persona que tenga un inmueble, pero que no disponga tiempo suficiente para su gestión o simplemente no tenga los conocimientos o habilidades para poder sacar el máximo partido del mismo. De esta forma, será posible gestionar la vivienda y generar ingresos.

En este caso será necesario en primer lugar encontrar un inmueble adecuado para gestionar, para luego negociar con el propietario la gestión del inmueble a cambio de una comisión o una parte de los beneficios. También te encargarás de la reforma o adecuación del inmueble para alquilarlo.

A partir de ese momento, habrá que buscar inquilinos, gestionando la entrada y salida de los inquilinos y cobrándoles para ganar dinero sin tener que hacer ninguna inversión inicial. Aunque pueda no parecer un negocio demasiado lucrativo, se pueden llegar a ganar entre 150 y 300 euros al mes por cada habitación gestionada en el alquiler por habitaciones, mientras que en alquiler vacacional los ingresos pueden situarse entre los 300 y los 1.000 euros al mes.

Compra, reforma y venta con dinero de terceros

Otra forma es a través de la compra, reforma y venta usando el dinero de otras personas, lo que también puede generar grandes beneficios en poco tiempo. Una forma es ofreciendo un porcentaje de rentabilidad, de manera que se ofrezca un porcentaje de rentabilidad sobre el capital que te presta una persona; y otra repartiendo los beneficios con el inversor.

Se trata de un modelo perfecto para quienes quieren escalar de forma rápida en su negocio inmobiliario, siendo una estrategia por la que se pueden llegar a generar entre 25.000 y 100.000 euros de beneficio por cada operación, siempre dependiendo del tamaño y del valor del inmueble.

Otras formas de ganar dinero

Este tipo de modelos permite generar ingresos significativos sin tener grandes sumas de dinero inicial, pero no son las únicas, ya que existen otras alternativas como: