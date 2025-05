Juanma Lorente, experto legal: "Jamás debes hacer esto si la empresa te despide, no le hagas el trabajo"

En la sociedad de hoy, donde el valor actual de una persona se tasa en gran medida según su éxito profesional, un despido puede suponer un trauma que hunda al afectado en un hoyo muy profundo. No obstante, el principal problema sería el económico, sobre todo para los trabajadores con responsabilidades familiares a cargo. Por ello, es muy importante conocer bien la legislación para sacar el máximo partido a tus derechos.

Una forma de informarse de tu estatus legal es a través de los expertos que proliferan actualmente en redes sociales. Uno de ellos es Juanma Lorente, que alerta en su cuenta de Instagram de qué "no debes hacer jamás si la empresa te despide".

En concreto, ha explicado dos errores habituales que suele cometer el empleado cuando la compañía prescinde de sus servicios. Solicitar la carta de despido y, a su vez, creer que existe un tiempo ilimitado para denunciar a la empresa después de que acometa el cese.

Dos errores habituales

"Si la empresa no te da la carta de despido porque se le olvida, porque no sabe que te la tiene que dar o por cualquier razón, no se la pidas tú", comienza el abogado laborista.

El motivo es sencillo: si te despiden sin carta despido, se habría cometido una irregularidad. "Debido a que si la empresa te cesa sin carta de despido, es improcedente y por lo tanto tendrás derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, máximo de 24 mensualidades. No le hagas el trabajo a la empresa", ha añadido.

En segundo lugar, cuando te despiden hay que poner toda la maquinaria a funcionar lo antes posible si consideras que se ha producido una irregularidad por parte del empleador. "No puedes pensar que después del despido tienes un tiempo ilimitado para demandar", destaca Lorente.

Y añade: "El otro día tuve una consulta con una persona que podía haber reclamado bastante dinero a su empresa, pero que se le había pasado el plazo para poner la demanda y ya no podía hacer nada".

La legislación tiene fijados unos plazos concretos para que el trabajador presente la demanda. "20 días hábiles para reclamar desde el día que te despiden y, si además presentas una papeleta de conciliación se suspende este plazo de 20 días hábiles, pero por solo 15 días", ha concluido.

En España, en 2023, hubo 606.625 despidos, 78.000 más que el año anterior según los datos del Ministerio de Trabajo. Hace diez años, hubo 150.000 menos. De este modo, a vistas de la tendencia alcista, es clave conocer la letra pequeña legal ante un eventual cese.