Felipe, 82 años, víctima de inquiokupación: “No me he visto así en la vida, con miedo. Me ha dicho que me va a matar”

Felipe, un hombre de 82 años, fue entrevistado por los reporteros del programa 'Madrid Directo' en Telemadrid, donde contó la complicada situación en la que vive con una inquilina que, tras dejar de pagar la renta, se ha convertido en una inquiokupa.

El vecino de San Sebastián de los Reyes comenzó contando que esta okupa no solo le tira ratas muertas a su patio, que se encuentra contiguo al suyo, sino también excrementos: "Yo los recojo y los echo en el contenedor. Además, nos amenaza a mí como a los vecinos".

Felipe explicó que "ya no es el que no pague, el problema son las amenazas, los insultos, me llama de todo a mí y a los vecinos". También agregó que les ha hecho "brujería y señas con los dedos", a él y a los demás vecinos. "Voy a hacer 82 años y me veo como no me he visto en mi vida, con miedo ya que me ha dicho que me va a matar", confesó el vecino.

Así, explicó que en un momento determinado se acercó a la inquiokupa para 'hacer cuentas': "Le dije que teníamos que hacer cuentas porque me estaba engañando. Llamó a la policía y estuve detenido todo un día porque dijo que la había ofendido".

De esta forma, Felipe se enfrenta a un impago de alquiler que llega hasta los 15.000 euros, además de todos los gastos por suministros como luz y agua, que suponen unos casi 300 euros mensuales.

Una situación insostenible

El vecino contó que dicha okupa llegó a entrar en su propiedad por un compañero suyo de hace 20 años: "Me dijo que necesitaba una habitación y yo le alquilé la habitación. Ellos discuten, él se va y ella cambia la cerradura y yo ya no puedo alquilar las otras habitaciones".

"Llevo dos años y medio sin pasar por ahí", contó a los reporteros Felipe. Explicó que el alquiler consistía en 300 euros al mes. Esto, sumado a los gastos, ya supone una deuda de 15.000 euros. No obstante, agregó que "hay una cosa importante y es que los recibos que nos están llegando últimamente, se ve que no cierra los grifos, son 219 euros más 250 euros en luz todos los meses y lo pago yo".

Explicó, afectado, que su problema no es la deuda por el impago de la renta y estos gastos de suministros, sino que "el problema grave es el miedo que tengo de que pueda morir ahí en la acera en cualquier momento".

Felipe y la okupa comparten el patio, motivo por el cual no le ha resultado difícil lanzar cosas a su propiedad. Los vecinos, que también hablaron con los reporteros de Telemadrid, explicaron que asimismo reciben amenazas de muerte por parte de la okupa. Incluso uno de los vecinos contó que "me golpeó y me rompió la boca".

Además, Felipe agregó que otra situación con la que se han encontrado es que la puerta principal, que da acceso a todas las casas y que ellos cierran por las noches para evitar robos, la han encontrado en numerosas ocasiones abierta: "Hemos visto que a las 4 de la mañana viene gente que no conocemos a verla a ella".

Por otro lado, otros vecinos aprovecharon también para relatar sus propios encuentros con la okupa, hablando de que también han recibido amenazas, señas extrañas e insultos, mostrando así la hostil situación que deben afrontar.