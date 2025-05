Santiago Mechero, jubilado: "Estamos luchando por un reconocimiento justo a esos más de 40 años cotizados"

Santiago Mechero comenzó a trabajar con tan solo 14 años. Acumuló 47 años cotizados y, cuando llegó el momento de jubilarse anticipadamente, el sistema le impuso una penalización del 24% en su pensión.

Hoy es portavoz de ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar con 40 años o más cotizados), una plataforma que representa a quienes han trabajado toda una vida y, sin embargo, se ven castigados en vez de reconocidos.

Miles de personas en España se encuentran en su misma situación. Son trabajadores que han cotizado más de 40 años, pero que al acceder a la jubilación anticipada sufren recortes automáticos que no tienen en cuenta el esfuerzo acumulado.

Penalizaciones tras toda una vida laboral

La normativa actual impone coeficientes reductores a quienes se jubilan antes de la edad legal. Estos recortes afectan a la pensión de forma permanente, sin diferenciar si la persona ha cotizado 38, 40 o incluso 47 años.

"La sensación que embarga a nuestros compañeros con más de 40 años cotizados y que se ven penalizados al jubilarse anticipadamente es de profunda injusticia y desánimo", explica Mechero.

"Han dedicado décadas de su vida al trabajo, contribuyendo al sistema con su esfuerzo y sus cotizaciones, y al llegar el momento de la merecida jubilación, se encuentran con una merma económica que no entienden ni consideran justa", subraya.

Muchos de los afectados no se jubilan por voluntad propia. La decisión está motivada por problemas de salud, despidos a edades avanzadas o imposibilidad de encontrar un nuevo empleo.

"En muchos casos, no es una elección, sino una necesidad impuesta", afirma, asegurando que muchas personas se ven obligadas a dejar el trabajo antes de tiempo por motivos que escapan completamente a su control.

Este contexto genera un fuerte malestar emocional: "Esta situación mina su moral, genera ansiedad e incertidumbre sobre su futuro económico y les hace sentir que su contribución durante toda una vida laboral no ha sido valorada adecuadamente".

Historias que reflejan el problema

Desde ASJUBI40, Mechero ha recogido decenas de testimonios que dan rostro humano a esta injusticia. Son historias reales, cargadas de esfuerzo, enfermedad, pérdida y frustración.

"Recuerdo especialmente el caso de un compañero que, tras 43 años trabajando en la construcción con condiciones muy duras, tuvo que jubilarse anticipadamente por problemas graves de espalda", relata.

"La penalización en su pensión le ha obligado a vivir con una cantidad muy ajustada, impidiéndole acceder a tratamientos médicos privados que aliviarían su dolor", añade. Otro caso es el de una mujer que trabajó 41 años en el sector de la hostelería y fue despedida a los 59 años.

"A pesar de buscar empleo activamente, no encontró oportunidades y se vio forzada a jubilarse anticipadamente. La reducción de su pensión la ha llevado a tener que depender en gran medida de la ayuda de sus hijos, sintiéndose una carga cuando siempre había sido una persona independiente", explica.

También recuerda el caso de un trabajador con 45 años cotizados que sufrió un infarto. "Por recomendación médica, no podía seguir con su ritmo laboral. La penalización le supuso una pérdida considerable de poder adquisitivo, justo en un momento en el que sus gastos de salud habían aumentado significativamente".

Mechero subraya que el problema va mucho más allá de lo económico. "Estas historias, y muchas otras, reflejan cómo las penalizaciones no solo afectan a la economía de nuestros compañeros, sino que también tienen un impacto profundo en su salud física y mental, en sus relaciones familiares y en su calidad de vida en general".

Una reivindicación creciente

ASJUBI40 defiende que se eliminen las penalizaciones a la jubilación anticipada cuando el trabajador haya cotizado 40 años o más. No piden un privilegio, sino una corrección lógica: quienes han contribuido más tiempo, no deberían recibir menos. "No se trata de un regalo, sino de justicia social", insisten.

A quienes hoy se sienten frustrados por esta situación, Mechero les envía un mensaje de respaldo: "Entendemos perfectamente su frustración y su sentimiento de injusticia. No está solo. Somos muchos los que compartimos su indignación y estamos luchando por un reconocimiento justo a esos más de 40 años cotizados".

También los anima a no resignarse: "Le diría que su esfuerzo y su contribución al sistema durante tantas décadas son innegables y merecen ser valorados. Que no permita que esta penalización empañe el orgullo de haber trabajado durante toda una vida".

Y concluye con una invitación a sumarse a la causa: "Le animaría a unirse a nuestra causa, a ASJUBI40, para que juntos podamos hacer más fuerza y lograr que se escuche nuestra voz", concluye.