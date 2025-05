Justo Márquez, jubilado, recibe su primera pensión a los 62 años: "Me he quedado con una buena y maravillosa pensión"

El sistema de jubilación en España está diseñado para garantizar una transición ordenada y justa desde la vida activa a la pasiva. En este año, la edad ordinaria de jubilación está establecida en los 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses.

En caso contrario, los trabajadores deberán esperar hasta los 66 años y ocho meses para poder jubilarse con el 100% de la pensión correspondiente. Esta progresiva elevación de la edad de retiro responde al aumento de la esperanza de vida y al equilibrio necesario para sostener el sistema público de pensiones.

Sin embargo, el marco legal también contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada, lo que permite retirarse antes de la edad ordinaria, siempre que se hayan cotizado como mínimo 38 años y tres meses.

Una historia de éxito

Un caso concreto que ha captado la atención pública es el del usuario de TikTok Justo Sánchez (@justsanchez1), quien ha compartido recientemente su experiencia con el proceso de jubilación anticipada.

Según relató en su perfil, pasó el Tribunal Médico el pasado 10 de diciembre y, tras cumplir 62 años el 19 de abril, quedó oficialmente jubilado el 22 de abril. Apenas tres días después, el 25 de abril, recibió su primer ingreso como pensionista. "Lo que yo no podía imaginar es que hoy, día 25, ya pudiera encontrarse mi pensión en el banco, porque cumplí 62 años el 22 de abril", cuenta Justo.

"Yo ya sabía que iba a cobrar. Me llegó la carta de que estaba jubilado desde el día 22 y la cosa es que me he quedado con una buena y maravillosa pensión. Llevo más de 35 años cotizando a la Seguridad Social en dos regímenes al mismo tiempo", explicó.

Su caso resulta ilustrativo de las diversas situaciones que contempla la Seguridad Social. En su caso particular, cotizó tanto en el régimen general como en el de autónomos, lo que puede influir significativamente en el cálculo de la pensión final.

El proceso para determinar el importe de la pensión tiene en cuenta principalmente dos factores: las bases de cotización de los últimos 25 años y el número total de años cotizados.

Para calcularlo, se suman las 300 bases de cotización correspondientes a ese periodo y el total se divide entre 350. Esta fórmula permite obtener la base reguladora, sobre la cual se aplica un porcentaje según los años cotizados para definir la pensión final.

Justo también señaló que, en los primeros días tras su jubilación, percibió "muy poco", ya que su pensión aún no correspondía al mes completo. "El mes que viene, cuando cobre todo entero, a mi amiga que me acompañó al tribunal médico le voy a asignar una paga vitalicia", bromeó.

Este testimonio refleja no solo la parte administrativa del proceso de jubilación, sino también la dimensión emocional y humana que conlleva. Para muchos, jubilarse representa más que un trámite: es un punto de inflexión cargado de significado, que marca el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades.