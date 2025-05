Soy experto inmobiliario y este es el gran temor de comprar vivienda en España: “Hay pánico entre los propietarios”

El problema de la vivienda en España afecta tanto a propietarios como a inquilinos. Los precios están desbordados y las autoridades políticas aún no han dado con la tecla para resolver el problema. En este sentido, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, ha explicado cuál es el principal temor de los propietarios de vivienda en este momento.

Gutiérrez defiende que el temor "no es por el límite del alquiler, ni por las zonas tensionadas ni tampoco por ser grandes tenedores. Lo genera la prórroga antidesahucios de alquiler".

En España, en los últimos tiempos se han producido infinidad de manifestaciones para reivindicar una vivienda digna. Existe, además, una disputa entre inquilinos y propietarios. Los primeros protestan por el elevado precio del alquiler, que prácticamente es inasumible con los salarios actuales.

En cambio, los propietarios tienen otro tipo de preocupaciones, como detalla el cofundador de Excellence Real Estate Circle. Una de ellas es la prórroga antidesahucios por impago de alquiler que ha sido extendida por el Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2025.

"Hay pánico entre los propietarios de vivienda. Están vendiendo todo y están dejando todas sus propiedades cerradas", ha alertado en su cuenta de Tik Tok @Sergio_excellence_circle.

Crítica a los políticos

Así, el experto pone el foco en los políticos y en la falsa promesa de que se va a construir vivienda. "Esta norma, que yo creo que lo único que hace es utilizar la propiedad privada como vivienda de protección oficial. Como los políticos no son capaces de construir vivienda pública a bajo coste, usan la de la gente".

En cuanto a la nueva norma antidesahucios, sobre el papel esta decisión se formalizó en aras de proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional.

No obstante, Sergio Gutiérrez manifiesta que es una "norma que dice literalmente que si el inquilino deja de pagar no le puedes desahuciar. Si es verdad que debe cumplir unas características de vulnerabilidad, pero ya se encarga el inquilino de cumplirlas. Y no tiene ningún miramiento por el propietario".

Y sentencia con una predicción poco optimista: "¿Cómo vamos a ser capaces en este país de tener más alquiler si el propietario se ha convertido en el enemigo número uno de la sociedad?".

¿En qué casos está prohibido el desahucio?

Las familias en situación de vulnerabilidad económica no pueden ser desahuciadas actualmente si no cuentan con una alternativa habitacional. Así lo establece la Ley por el Derecho a la Vivienda, que protege a personas con menores a cargo, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad, entre otros colectivos.

Para acogerse a esta medida, es necesario que los servicios sociales acrediten la situación de vulnerabilidad y que el propietario sea una persona jurídica, como una empresa o fondo de inversión.