Tomasa López, viuda y jubilada: “No me quedan más narices que compartir piso, debajo de un puente hay 'overbooking'”

Los jóvenes son los que, en teoría, sufren más de cerca la crisis de la vivienda en España. Sus bajos salarios, los elevados precios y sus escasos años cotizados no les permiten acumular un patrimonio suficiente para independizarse. No obstante, este problema se extiende también a los mayores.

Tomasa López, viuda de 69 años, es uno de los ejemplos claros de que hay pensionistas que no llegan a fin de mes. La vivienda y en concreto el alquiler se ha encarecido en las capitales de provincia del país, aunque la subida generalizada de los precios está también afectando a la periferia.

Esta jubilada, a su vez, se ve abocada a compartir piso porque su pensión no le da para vivir sola y tampoco para adquirir una propiedad. Paga 250 euros al mes por el alquiler y El Estado le proporciona una pensión de 648 euros, una cifra insuficiente teniendo en cuenta además la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC). "Qué hago con eso", se pregunta.

Mayores compartiendo piso

"No me quedan más narices que compartir habitación", le ha confirmado a Antena 3. Al igual que ocurre con muchos jóvenes, cada vez hay más mayores a los que no les queda otra opción.

Además, Tomasa ha expresado preocupada que su alternativa es "irse debajo de un puente, pero que no es tan sencillo porque hay overbooking debajo de los puentes". A esta mujer, si a la pensión se le resta el pago de la renta, le quedan menos de 400 euros para pagar la comida, el transporte público y el resto de gastos cotidianos.

En España, el 80% de los jubilados viven en casas de su propiedad, pero un 7,5% vive de alquiler. En este sentido, en ciudades como Madrid y Barcelona el precio del alquiler es superior a los 1.000 euros, un precio muy difícil de asumir en solitario incluso con una pensión media.

Además, en los últimos 5 años los alquileres se han incrementado un 40%. Esto ha provocado manifestaciones en las principales ciudades de España, a las que probablemente se sumarán también algunos pensionistas en un futuro cercano.

¿Por qué los jubilados no pueden comprar vivienda?

Una de los motivos que explican que personas como Tomasa no puedan comprar vivienda es que hay muchas personas mayores que, a lo largo de su carrera laboral, han trabajado más de lo que han cotizado.

David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, apunta a la economía sumergida. "Muchas personas mayores han trabajado más de lo que han cotizado y eso explica que tengan una pensión tan baja", ha señalado. Actualmente, hay más regulación para comprobar que los empleados están dados de alta, pero en los años en los que los jubilados más mayores estaban en edad de trabajar, la regulación era más laxa.