Gonzalo Bernardos, economista: "Mis dos mejores inversiones están en un barrio donde no quiere comprar nadie"

Una de las cosas que más cuesta conseguir en la vida es el dinero. Mucho esfuerzo y muchas horas empleadas para sacar un rédito muy pequeño. Por ello, como no podía ser de otra forma, cuando lo tenemos no queremos perderlo. Sin embargo, todos los expertos aseguran que para conseguir que ese dinero crezca de verdad tenemos que moverlo. Y es así donde llega el riesgo.

La eterna pelea que tienen todos aquellos que mueven su dinero buscando multiplicarlo es encontrar la mayor rentabilidad con el mínimo riesgo posible. Sin embargo, tener un riesgo cero es imposible. Por ello, conviene asesorarnos bien antes de embarcarnos en cualquier aventura que pueda poner en peligro nuestras ganancias o nuestros ahorros.

Una buena manera de informarse sobre lo que debemos hacer es seguir los consejos de los profesionales de los diferentes sectores. Uno de los más activos suele ser el inmobiliario y es que cada vez más personas se lanzan a invertir en suelo. Sin embargo, no siempre con los resultados esperados. Y es ahí donde a muchos les llegan los problemas.

En este sentido, una buena manera de ir sobre seguro es escuchar a una eminencia como es Gonzalo Bernardos, experto en economía y, sobre todo, en el sector inmobiliario. Una de las personas que mejor entiende este universo, sobre todo en España, y que cuenta con más de tres décadas trabajando en el sector, pero también en la docencia, ya que es profesor de la Universidad de Barcelona.

Además, Bernardos es muy reconocido en redes sociales donde suele aparecer para dejar píldoras de su sabiduría. De hecho, en uno de sus últimos vídeos no solo habla de sus conocimientos, sino también de sus propias experiencias y de lo que hace con su propio dinero. Sin ir más lejos, relata cuáles han sido dos de sus mejores inversiones, las cuales ha realizado recientemente y que esconden un curioso secreto que considera clave para su éxito.

¿Cuáles son las mejores inversiones de Gonzalo Bernardos?

Gonzalo Bernardos es una persona con amplia experiencia en el sector inmobiliario. Pero también en la docencia. Este profesor de economía de la Universidad de Barcelona suele dejar algunos consejos en los vídeos que realiza en redes sociales y en los diferentes programas de televisión en los que aparece.

Sin embargo, en una de sus últimas apariciones ha dado una clave cuya utilidad es máxima, ya que ha hecho algo que pocas veces acostumbra a hacer. Se trata de hablar de sus propios movimientos en los que, lógicamente, siempre busca ganar. Por ello, no solo ofrece consejos desde su conocimiento, sino también desde su experiencia.

Este experto se encuentra con muchas personas que le dicen que quieren probar suerte en este universo a veces tan complicado de entender: "Hay gente que me dice 'me gustaría invertir en Madrid, en la periferia, en suelo". Y es en ese momento cuando Bernardos se echa las manos a la cabeza porque no entiende la lógica que ponen en práctica estos aventureros de la inversión.

"Pero si está invirtiendo todo el mundo". Y es ahí cuando les da la clave en la que casi nadie piensa: "Vete a un sitio donde no esté invirtiendo nadie". De esta forma, con ese pequeño truco, Bernardos consigue obtener una gran rentabilidad en sus movimientos inmobiliarios. Y es que si de verdad quieres tener éxito hay que buscar aquello en lo que los otros no piensan. Ahí está la verdadera ganancia.

Por eso, explica así cómo ha realizado sus dos últimos movimientos con éxito. "Yo, las últimas dos inversiones que he hecho son en un lugar de Zaragoza". Una elección que no ha sido casual ni en su localización ni tampoco en su método. "Comprar viviendas, que no están ni hechas, para alquilarlas". Y va más allá, ya que da otro detalle de por qué su éxito va a perdurar en el tiempo: "No las pienso vender".

Analizando más en profundidad su propio caso, explica cuáles son las bases de sus éxitos más recientes: "¿Por qué he podido comprarlas a un precio fantástico? Porque en Arcosur los zaragozanos no quieren comprar. Dicen que en el barrio no hay nada". Esto es lo que más gracia le hace a este popular experto, ya que suele ver la virtud donde otros no aprecian nada de valor: "Pero por eso me interesa, porque es un lugar prometedor".

Por último, Bernardos deja una gran reflexión para todos aquellos que están pensando en lanzarse a la aventura de la inversión en suelo con la intención de aumentar sus ganancias y su patrimonio. "Yo no voy a comprar nunca una vivienda en el centro de la ciudad. Ahí ya está todo lo que puedes ganar casi hecho".