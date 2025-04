Comienza el recorrido desde la plaza de San Pedro hasta la basílica de Santa María la Mayor, en el barrio romano del Esquilino, donde será enterrado. Un trayecto que atravesará las calles del centro de Roma. El itinerario no ha sido aún confirmado, pero no se excluye que el cortejo fúnebre pueda realizar un breve recorrido por los lugares más simbólicos de la capital italiana. El féretro del pontífice podría llegar a la Plaza Venecia, cruzar los Foros Imperiales hasta el Coliseo y alcanzar la basílica donde recibirá sepultura a través de la Via Merulana.