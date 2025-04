Pablo Gil, economista: "Aunque tengas el mismo dinero en tu cuenta eres más pobre que hace unos años"

En tiempos de incertidumbre económica, hay una realidad que muchas personas aún no alcanzan a comprender y es que el dinero que guardamos no siempre mantiene su valor. Aunque no lo veamos cambiar físicamente, su poder para comprar cosas sí que se reduce con el tiempo.

Es por ello que, Pablo Gil, economista y experto en bolsa con casi cuatro décadas de experiencia, ha decidido explicarlo de manera clara y contundente: "Si en 2020 tenías 10.000 euros en el banco, hoy no valen 10.000 euros". Y no, no se trata de un error bancario ni de que alguien se haya llevado tu dinero, sino de un enemigo silencioso que lo va desgastando poco a poco: la inflación.

Mucha gente cree que tener dinero guardado es una forma segura de protegerlo para tener más, pero la realidad es que dejarlo quieto en la cuenta puede hacer que pierda valor sin que nos demos cuenta.

El dinero pierde valor en las cuentas. Istock

Gil lo resume de forma clara: "Lo que antes comprabas con 10.000 euros, ahora cuesta mucho más. La mayoría de la gente no entiende esto y por eso pierde dinero sin darse cuenta". Es decir, aunque el saldo de tu cuenta no haya cambiado, lo que puedes hacer con ese dinero sí. Y es que cada año, ese mismo billete de 50 euros te alcanza para menos cosas.

El problema está en que no lo notamos de golpe. Nadie nos avisa cuando los precios suben poco a poco, pero de repente vas al supermercado, haces la compra de siempre y terminas pagando mucho más que hace uno o dos años.

Esa es la señal de que algo está pasando. "Si en 2020 tenías 10.000 euros en el banco, hoy no valen 10.000 euros en términos reales. No porque hayas gastado, sino porque la inflación ha hecho su trabajo", explica Gil. Y es que tal y como detalla el experto la inflación no pide permiso, simplemente actúa.

Y lo más curioso es que este efecto no está relacionado con malas decisiones financieras. Puedes ser una persona ahorradora, organizada, sin deudas, y aun así ver cómo tus ahorros valen menos cada año. No se trata de gastar mal, sino de no hacer nada.

Consultar con un experto es la mejor opción. Istock

Por eso Pablo Gil insiste tanto en la educación financiera ya que hay que ser consciente de que "aunque tengas el mismo dinero en tu cuenta bancaria, en realidad eres más pobre que hace unos años".

Con estas palabras, el objetivo de este experto no es asustar, sino hacer reflexionar. Según comenta en sus vídeos, hay que saber que la inflación va a seguir existiendo, por lo que lo lógico sería buscar maneras de que nuestros ahorros no se queden atrás.

Según explica el especialista, no hace falta volverse un experto en bolsa, pero sí empezar a entender que hay herramientas que pueden ayudarnos a mantener, e incluso aumentar, el valor de nuestro dinero.

Y es que cada vez vemos a más personas que dan el paso a invertir de forma responsable, se interesan por aprender sobre finanzas o simplemente buscan informarse para proteger mejor lo que tienen.