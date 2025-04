Gonzalo Bernardos, economista, lo tiene claro: “Los jóvenes tienen que salir cuanto antes de esta trampa mortal"

En España, muchas personas se plantean una pregunta recurrente en materia de vivienda: ¿Comprar o alquilar?. Esta duda existencial se extiende a todas las generaciones, ya sean jóvenes que anhelan la emancipación o parejas asentadas con intención de consolidar los cimientos de su futuro.

Los jóvenes, además, tienen que decidir entre vivir con los padres más allá de los 30 años para ahorrar el dinero suficiente para la entrada de una casa; o lanzarse a un alquiler o a un piso compartido para lograr la soñada independencia, pero con menos capacidad de ahorro a largo plazo.

En este sentido, el economista y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, se ha pronunciado sobre el problema de la vivienda, que un mes más vuelve a ser la principal preocupación de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El economista recomienda a la gente joven que descarte el alquiler y apuesten por la compra de vivienda. "Que salgan cuanto antes de la trampa mortal del alquiler. Ya sé que estáis muy nerviosos porque os queda muy poco para acabar el contrato, tenéis una gran incertidumbre sobre si el propietario os renovará o no, o si venderá la vivienda...", comienza.

Existen dos opciones, continúa, para comprar una casa y no morir en el intento: "La primera es que la financie el banco y ayuden los padres con el dinero que el banco no financia. La otra opción son las hipotecas con el aval del ICO por el 100% del valor, que sería una manera muy buena de facilitar la propiedad y destensar el mercado del alquiler".

Avales ICO

No obstante, aclara que estos avales del Estado son una "lotería" porque el Gobierno tiene previsto conceder únicamente 50.000 para "dos millones posibles de beneficiarios".

Además, Bernardos añade una tercera recomendación para los jóvenes que empiezan a reflexionar sobre cómo, cuándo y dónde comprar una casa. Y pone el acento en el dónde.

Evitar Cataluña

"En España hay un territorio maldito, ni lo toques. Ese territorio es Cataluña. Si quieres invertir para alquilar, ve a lugares donde haya un partido político que se comprometa a no aplicar el control de precios", avisa.

Sugiere, por otra parte, alejarse del centro de las ciudades y acercarse a la periferia para que los precios sean más asequibles. "No es necesario que compres en el centro de las ciudades porque vas a pagar mucho. Compra en una zona más bien obrera, más bien prometedora, en un barrio que no esté totalmente configurado [que no cuente todavía con muchos servicios de transporte u ocio]".