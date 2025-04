Edurne de Oteiza, directiva en Wallapop: “Más del 90% de las ventas de segunda mano no generan ganancias”

Una de las novedades que presenta esta campaña de la declaración de la Renta es que la Agencia Tributaria va a intensificar su control sobre la economía digital. Y uno de los campos en los que lo va a poner el foco es el referido a las plataformas de compraventa de segunda mano: Wallapop, Vinted...

“La Agencia Tributaria intensificará su control sobre la economía digital en la campaña de la Renta de este año”, afirman desde TaxDown. En concreto, va a poner “especial atención en los ingresos generados a través de plataformas de compraventa de segunda mano, alquiler de viviendas y vehículos, prestación de servicios personales y transacciones con criptomonedas”.

Y es que las plataformas que faciliten actividades económicas deben presentar un informe anual de los usuarios que lleguen a los umbrales. En el mismo deben incluir detalles sobre los vendedores, propietarios o prestadores de servicios que generen ingresos en ellas. La AEAT podrá cruzar estos datos con las declaraciones de la Renta de los contribuyentes para detectar discrepancias y posibles omisiones en la tributación de ingresos.

¿Quiénes tienen obligación de declarar?

Por lo explicado anteriormente, los usuarios que superen los umbrales podrían recibir requerimientos de Hacienda si las ventas a través de estas plataformas superan más de 30 o los ingresos están por encima de los 2.000 euros. Por tanto, no significa que todo el mundo los vaya a recibir.

“Como hasta ahora, sólo deberán tributar las ventas entre particulares que hayan generado una ganancia patrimonial. Es decir, aquellas en las que el precio de venta es superior al precio de compra”, matiza Edurne de Oteiza, responsable de innovación y gestión en Wallapop.

Con todo, y según la propia AEAT, los datos fiscales así como el borrador de la Renta podrán incorporar avisos preventivos sobre las ventas en este tipo de plataformas.

“Se trata de avisos meramente informativos que buscan evitar errores y omisiones que puedan conllevar una eventual regularización de la Agencia Tributaria”, indica Edurne de Oteiza.

De ahí que, según sus propias palabras, “la gran mayoría de ventas de segunda mano no son susceptibles de tributar por el IRPF”. Por eso, y de acuerdo con los datos de Wallapop, “más del 90% de las ventas de segunda mano se realizan a un precio inferior o igual al precio de compra, y por tanto, no generan una ganancia patrimonial”.

¿El motivo? Se realizan a un precio inferior o igual al precio de compra. “Menos de un 1% de los usuarios de la plataforma es susceptible de alcanzar los límites DAC7”, concluye Edurne de Oteiza.

¿Cuándo sí y cuándo no hay que incluir las ventas en la Renta?

Si se vende al mismo precio o a un precio inferior, no hay que incluirlo en la declaración de la Renta. “Sin embargo, si Hacienda tiene alguna duda sobre si he generado o no una ganancia, podría llegar a requerir demostrar el precio de compra y, en este caso, es clave poder justificar el valor de compra del bien vendido”, apuntan desde TaxDown.

“Aunque no existe ninguna ley que obligue al consumidor a guardar los tickets o facturas de sus compras, si Hacienda quiere obtener más detalles acerca de tus ventas esta sería la forma más fidedigna y robusta de demostrar si has tenido pérdidas o ganancias, aunque otro tipo de documentos también pueden ayudar a justificar el precio”, añaden.

¿Y si se da el caso contrario? Un ejemplo: un vestido de un diseñador se compra por 500 euros y se vende por 750 euros. Entonces, se deberá tributar sobre esos 250 euros de beneficio. Así, los beneficios de estas ventas computan como ganancias patrimoniales por la base del ahorro, y tributan entre el 19% y el 28%, en función del beneficio obtenido, según explican los expertos de TaxDown.

Por tanto, deben incluir la información en su declaración de la renta en el apartado ‘Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales’. Es decir, en la casilla 1624 de la declaración.

En el caso de los vendedores profesionales, deben tributar en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, emitiendo una factura con IVA para cada artículo al comprador, e incluyendo dichos ingresos en su declaración de la renta.