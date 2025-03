Última llamada para jubilados: esto es lo que deben entregar antes del 31 de marzo o perderán la pensión

Las pensiones en España son una parte fundamental del estado de bienestar, garantizando a los ciudadanos una fuente de ingresos durante la jubilación, invalidez o situaciones similares.

Para acceder a estas prestaciones, los pensionistas deben cumplir con ciertos requisitos administrativos y presentar la documentación necesaria ante la Seguridad Social.

En general, los solicitantes deben entregar documentos como el DNI, justificantes de cotización y el formulario correspondiente. Sin embargo, existe un grupo específico de pensionistas que, debido a su situación particular, deben entregar un documento adicional.

31 de marzo, fecha límite

Los pensionistas que viven fuera de España deben cumplir con un requisito importante para continuar recibiendo su pensión de jubilación en 2025. La Seguridad Social solicita que, antes del 31 de marzo, se entregue un documento esencial para garantizar la continuidad de esta prestación.

Este trámite tiene como propósito confirmar que los beneficiarios están vivos y, por tanto, siguen siendo acreedores de la pensión. Un paso crucial para evitar fraudes y posibles errores en la administración de los pagos.

El documento en cuestión, conocido como "fe de vida", es una certificación indispensable que los pensionistas fuera de España deben presentar anualmente para demostrar que siguen vivos y mantienen el derecho a recibir la pensión.

Según la normativa vigente, este proceso debe llevarse a cabo dentro del primer trimestre de cada año, lo que implica que la fecha límite para presentarlo en 2025 será el 31 de marzo.

La administración pública ha explicado que los pensionistas residentes en el extranjero deben acreditar su vivencia cada año, dentro de este periodo, entregando la fe de vida emitida por la autoridad competente en el país en el que residen.

Este procedimiento es clave para evitar pagos indebidos y garantizar que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan.

Un señor mayor camina por una calle de Madrid. EuropaPress

El cumplimiento de esta obligación tiene múltiples beneficios, como asegurar una correcta gestión de los pagos y prevenir interrupciones o problemas en la asignación de las pensiones.

Esto no sólo protege a los pensionistas, sino que también salvaguarda el funcionamiento adecuado del sistema de la Seguridad Social.

El procedimiento para cumplir con esta obligación es relativamente fácil, ya que en muchos casos se puede hacer de manera digital.

A través de plataformas online habilitadas por la Seguridad Social, los pensionistas pueden completar el trámite sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Para simplificar este trámite, la Seguridad Social ha puesto a disposición de los pensionistas una nueva herramienta digital: la aplicación "VIVESS".

Esta app, basada en tecnología de reconocimiento facial biométrico, permite a los beneficiarios realizar la acreditación de su vivencia directamente desde su teléfono móvil.

De esta manera, los pensionistas pueden obtener una confirmación inmediata del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que hace más ágil el proceso y reduce considerablemente los tiempos de espera.

Sin embargo, aquellos que prefieran el método tradicional pueden seguir presentando la fe de vida de forma presencial en la Dirección Provincial del INSS que les corresponda, asegurándose de cumplir con el plazo para evitar la suspensión de su pensión.

Es importante señalar que esta obligación de presentar la fe de vida antes del 31 de marzo de 2025 sólo afecta a los pensionistas que residen fuera de España.

Los pensionistas que viven en el territorio español no están sujetos a esta exigencia, ya que, en su caso, no se requiere que presenten dicho documento antes de la fecha límite mencionada. Salvo que perciban una pensión no contributiva. De ser así, deben presentar la declaración anual de rentas.