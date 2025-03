Esta es la marca de tabaco que más ha subido de precio en España en 2025: hasta 7 euros por una caja de cigarros

Con la entrada del año 2025, además de las diferentes subidas del IVA en los alimentos y del precio de la luz, otra de las medidas anunciadas por el Gobierno ha sido un incremento en el precio de los productos con nicotina como vapers, cigarrillos electrónicos y tabaco.

Así, este año varios fumadores han visto cómo sus cigarrillos, cigarros y cigarritos han aumentado su precio en las últimas semanas. Un incremento que apunta a alcanzar precios récord en el tabaco.

Sin embargo, entre todas las marcas del mercado de tabaco, hay algunas que han mantenido su precio pero otras que han experimentado subidas de precio mucho mayores en lo que llevamos de año. Una subida que afecta a miles de consumidores en toda España.

Inflación en el tabaco

Durante las últimas décadas, posiblemente no haya consumidor que se haya visto más afectado por la inflación del mercado que el fumador. Cada año viendo cómo su producto se encarece debido a la política del Gobierno de reforzar las políticas de salud pública.

Así, si hace 20 años marcas como Marlboro o Fortuna costaban 2,50 y 2,25 euros respectivamente, a día de hoy sus precios se han duplicado hasta situarse en torno a los 5 euros.

Lo cierto es que gran parte del precio del tabaco se debe a la alta carga fiscal que tiene. De hecho, sumando los impuestos especiales y el IVA aplicable, los tributos representan casi el 80%.

Estas políticas del Estado buscan aumentar los ingresos fiscales y reducir el consumo de productos relacionados con la nicotina.

De tal manera, a lo largo del año se han reportado diferentes subidas de precio que han afectado a varias marcas famosas de tabaco. No obstante, los consumidores de Marlboro y Camel no se pueden quejar, ya que precisamente las marcas líderes no han subido su precio, al menos por el momento.

Por el contrario, algunas marcas que sí han visto subir el valor de sus productos son algunas como Winston (7 euros), Gitanes (6,60 euros) o Ducados (6,75 euros). Marcas que desde la entrada en vigor el BOE del pasado 7 de marzo, tienen un coste mayor en los estancos.

A continuación te detallamos las recientes subidas de precio que han tenido algunas marcas de tabaco en las recientes semanas.