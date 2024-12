Granada pone a prueba la zona de bajas emisiones que se implantará en abril

Las Zonas de Bajas Emisiones empiezan a estar presentes cada vez en más ciudades españolas. Hasta el momento son 23 las urbes que restringen el acceso y circulación a los vehículos más contaminantes pero, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, todos los municipios de más de 50.000 habitantes (en España son 151) deben establecer la ZBE.

Una de las últimas ciudades en sumarse a esta iniciativa para mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico en el centro urbano es Granada. La medida da respuesta al creciente tráfico rodado en la capital donde, según los datos obtenidos por el Ayuntamiento de Granada, el 70% del tráfico procede de no residentes, de los cuales el 9,4% carecen de distintivo ambiental.

La propuesta de ZBE, que se encuentra en período de pruebas desde el 1 octubre de 2024 y se implantará definitivamente a partir del 1 de abril de 2025, solo afectará a los no residentes sin etiqueta ambiental, es decir, que tengan un vehículo anterior a 2001 en caso de gasolina, o anterior a 2006 en caso de diésel. De esta manera se protege a los residentes en Granada capital y la actividad económica de la ciudad, ya que también se exime a los vehículos de carga y descarga, transporte escolar y discrecional de viajeros.

En paralelo, se habilitará una red de parking de acceso a la ciudad, con más de 6.500 plazas y donde le será posible aparcar a cualquier vehículo, aunque no sea residente y no tenga etiqueta ambiental. Esta red está constituida por los aparcamientos en régimen de concesión administrativa de Méndez Núñez, con 805 plazas; Torres Neptuno, con 1.312; Arabial, con 466, mientras que Nuevo Los Cármenes tiene 853. Las plazas de aparcamiento de gestión privada corresponden al Hotel Luna de Granada, con 370 y los centros comerciales de Neptuno (878); Hipercor (1027) y Serrallo Plaza (817).

Casi 7.000 vehículos menos en el centro urbano

Granada, por su peculiar orografía -situada en un valle, escenario de anticiclones persistentes, con baja intensidad de viento y aporte de polvo sahariano- es “una ciudad de alto riesgo al exceder en ocasiones los niveles recomendados tanto de partículas de suspensión como de NO2”, explica Marifrán Carazo, alcaldesa de la ciudad. Y añade que “la implantación de la ZBE conllevará enormes beneficios en la mejora de la calidad del aire en tanto que se quitarán de circulación más de 6.700 vehículos altamente contaminantes”, dijo Marifrán Carazo.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Granada contempla un primer periodo informativo, de octubre de 2024 a 31 de marzo de 2025, “con cámaras funcionando, pero sin sanciones”, asegura Carazo. En noviembre se han empezado a enviar las primeras notificaciones a los titulares de vehículos contaminantes que no podrán circular por la ZBE. Tras los datos obtenidos en octubre, el Ayuntamiento calcula que enviará notificaciones a cerca de 48.000 conductores no censados en Granada que han accedido al centro urbano este mes.

Aunque, según precisa Ana Agudo, concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, “tras el análisis de las imágenes de las cámaras de control, se ha detectado que, realmente, el número de vehículos que han entrado y salido de forma habitual a la ciudad se reduce a unos 12.000 y cada día han accedido entre 4.500 y 10.000 vehículos que no estarían permitidos”.

Qué vehículos estarán permitidos

La ZBE -que abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados- se implantará definitivamente a partir del 1 de abril de 2025 y no podrán acceder al área afectada aquellos vehículos que no estén incluidos en la Base de Datos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de la ciudad de Granada y que no tengan distintivo medio ambiental. Todos los vehículos que estén censados en el municipio de Granada podrán entrar en la ZBE independientemente de su distintivo medioambiental, mientras que aquellos que tengan distintivo B, C, Zero o ECO también tendrán libre acceso, independiente de dónde curse su impuesto de circulación.

Asimismo, el Ayuntamiento de Granada ha habilitado una web para que los ciudadanos puedan consultar y obtener su distintivo solo con introducir la matrícula del vehículo.

Por otro lado, existe la llamada ‘Lista blanca’, que incluye aquellos vehículos que no necesitan autorización municipal previa para poder circular en la ZBE. Estos son taxis con licencia en Granada, los vehículos de auxilio en carretera, todos los vehículos de servicios públicos esenciales, como los pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado y policía local; vehículos de extinción de incendios, protección civil, grúa municipal, salvamento, ambulancias y otros servicios de emergencias.

También podrán circular libremente los vehículos destinados a servicios públicos básicos municipales, entre ellos: los vehículos de transporte público (autobuses/microbuses), vehículos que prestan servicios como limpieza, abastecimiento de agua potable y saneamiento, retirada de residuos, mantenimiento, conservación de la vía pública, zonas verdes, instalaciones y montajes de actividades lúdicas y culturales promovidas por el Ayuntamiento, alumbrado ornamental o patrimonio municipal, entre otros.

El proyecto debe servir, según la alcaldesa de Granada, “para lograr una mejora de la calidad del aire y reducción del ruido con las menores restricciones posibles y la menor afección a los residentes y a la actividad económica”. En este sentido, ha avanzado que esta medida, que se someterá a un estudio en 2028 para determinar el alcance de la misma, se espera tenga como resultado inmediato el trasvase de personas procedentes de fuera de Granada al transporte metropolitano, la renovación del parque móvil y el uso de los aparcamientos de borde, de los que ha destacado que, “se adoptarán acuerdos y medidas para favorecer el uso por parte de la ciudadanía”.