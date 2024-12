Francesco Arcuri niega las acusaciones de malos tratos a sus hijos: la Justicia italiana no le ha notificado "nada"

La representación legal en España de Francesco Arcuri ha asegurado este miércoles que la Justicia italiana no le ha notificado "absolutamente nada" de un cambio en el proceso relativo a los hijos que tiene en común con Juana Rivas y ha negado "firmemente" las acusaciones de maltrato que en las últimas horas ha difundido su hijo mayor, Gabriel, pidiendo "ayuda" para que su hermano pequeño no siga viviendo con el padre en Carloforte.

En el vídeo remitido este martes a los medios de comunicación, Gabriel Arcuri, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, afirma que su hermano pequeño "vive en un infierno" con "un maltratador a su lado" pero tiene "miedo de expresar esas cosas porque sabe" que puede "enterarse y amenazarle".

"Él se siente en riesgo de muerte, yo me he sentido en riesgo de muerte y veo mi reflejo en él", llega a afirmar desde España el hijo mayor de Juana Rivas, que vivió en Italia con su padre hasta los 16 años y en este vídeo se erige como "voz" de su hermano pequeño para transmitir "un mensaje directo" a quienes "pueden mover los hilos" para ayudarle y aún "no lo han hecho".

Ante esto, el equipo jurídico de Juana Rivas ha solicitado medidas que garanticen la protección de su hijo menor.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, explica que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna de una posible imputación por maltrato, la cual vendría derivada de las trece denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas.

Pese a este posible cambio de rumbo en el proceso, que ahora lleva otro fiscal, el equipo jurídico de Arcuri incide en la "inexistencia" de hechos que respalden estas acusaciones y se remite a la extensa documentación recabada a lo largo del proceso con un "seguimiento casi diario" de los menores por parte de diversos profesionales, incluyendo los servicios sociales y el centro educativo.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha rehusado este martes opinar sobre "un asunto judicializado", en este caso además en otro país europeo como es Italia. Pese a todo, ha mostrado su confianza plena en la Justicia italiana con las pruebas que la Fiscalía haya puesto ante el juez en relación a un posible maltrato.

Ha abogado así por "esperar y confiar plenamente en que el procedimiento judicial ponga las cosas en su sitio" y, en caso de confirmarse la existencia de maltrato, garantizar "de manera urgente" la salvaguarda del menor, "que es lo más importante", ha recordado.

Protección del menor

Todo ello se produce después de que la defensa de Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España, asegurara este pasado este martes que la Fiscalía italiana ha procesado a Arcuri por presuntos maltrato a los dos hijos que tienen en común.

Los letrados exponen que Daniel, menor de edad, "continua estando obligado a vivir en Carloforte con su padre Francesco Arcuri, porque "sigue sin ejecutarse la sentencia de Casación, ni adoptarse medida cautelar alguna para la protección" del mismo.

"Este equipo jurídico quiere manifestar su máxima preocupación ante el hecho de que un menor se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputar a dicho padre y proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él", señalan los letrados en un comunicado remitido a la prensa.