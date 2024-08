Una 'tiktoker' gallega desvela la diferencia entre 'bruxas' y 'meigas': "Pues te has equivocado"

Cada CCAA tiene cuentos y leyendas propios de su tradición. En el caso de Galicia, parte de ellas tiene que ver con la magia, las 'bruxas' y las 'meigas'. Todo crea un aura de misterio alrededor esta región, y que algunos creadores de contenido han aprovechado para compartir en sus redes sociales.

El 'post' es obra de una creadora de contenido gallega, Mercedes Silva (@totakeki en TikTok). cuyo La explicación sobre estas mujeres con poderes sobrenaturales ha obtenido 35.200, a día de hoy, 35.200 'me gusta'. Además, más de 403.800 personas han visto el vídeo.

"Galicia es una tierra de 'meigas' y de 'bruxas', porque no es lo mismo", ha afirmado la 'tiktoker'. "El error aquí está en que, cuando se traduce literalmente 'bruxa' por bruja, se atribuye a esa bruja mala que tiene una verruga en la nariz, un gato negro y que hace maleficios", ha explicado. Sin embargo, esto no sería correcto: "Pues corazón, te has equivocado".

De hecho, el significado real sería justamente el contrario: "Las 'bruxas' eran buenas. Eran mujeres muy sabias que controlaban temas como plantas medicinales, cómo curar enfermos...". Aún así, recuerda que sí poseían poderes sobrenaturales, aunque no hacían uso de ellos con intenciones negativas.

Por tanto, la hechicera que imaginamos a raíz de series y películas sería lo más parecido a una 'meiga': "Sí eran las malas y eran las que tenían ese pacto con el diablo. Te echaban males de ojo, hacían magia negra, etcétera...". Es decir, el hecho de que la palabra 'bruja' se parezca más al primer término no debe llevarnos a error.

Ha terminado el vídeo diciendo que ella no cree en ellas pero que, 'meigas', "haberlas, haylas". En los comentarios, algunos usuarios también han querido compartir su sabiduría respecto a estas hechiceras y sus trucos. De hecho, su leyenda se extendería a muchos más lugares de la península.

"En la sierra de Granada existe un pueblo basado en las bujas y la magia gracias a pobladores gallegos", ha escrito una de ellos. El nombre de esta localidad es Soportújar, situada en la comarca de la Alpujarra Granadina. Además, la zona estaría llena de poblaciones bautizadas con nombres que les habrían puesto ellos: "Capileira, Pampaneira, el río Poqueira...".

Contenido gallego

No es la primera vez que la 'tiktoker' comparte contenido en el que habla sobre cultura gallega. De hecho, gracias a este tipo de temas, cuenta con más de 301.500 seguidores en su perfil. Por otro lado, sus vídeos acumulan más de 8,3 millones de 'me gusta'.

Entre las tradiciones que ha dado a conocer en su perfil, encontramos algunos ejemplos como las partes del traje regional o la publicación especial que hizo con motivo del Día de las Letras Gallegas. De sus 'post', el que ha alcanzado un mayor número de reproducciones es el centrado en explicar cómo se obtienen las castañas. A día de hoy, ese vídeo cuenta con más de dos millones de visitas.