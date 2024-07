Una española que vive en Suiza muestra cuánto paga por su compra: "Es lo que más miedo me da"

El coste de la cesta de la compra es muy distinto en cada país. Son muchos los factores que intervienen en esto. El poder adquisitivo de los ciudadanos, los productos locales o de temporada... Por ello, es muy importante saber cuál es el presupuesto del que se dispone antes de dirigirse al supermercado.

Una 'tiktoker' llamada Ana, '@analasso' en la plataforma, ha mostrado en una de sus publicaciones cuánto cuesta su compra semanal desde que vive en Suiza. El vídeo ha superado las 23.200 reproducciones y más de 900 personas le han dado un 'me gusta'.

"Hoy me vais a acompañar a hacer lo que más miedo me da desde que estoy viviendo en Suiza", ha confesado la creadora de contenido. El supermercado elegido ha sido un Lidl ubicado en Zúrich. Ha dejado claro que es el establecimiento de ese tipo más barato del país.

Ha comenzado por la sección de frutería. En ella, le han cobrado 3,50 francos (3,64 euros) por un paquete con seis manzanas 'Pink Lady' y 2,69 francos (2,80 euros) por unos plátanos. Desde ahí, ha pasado a los frutos secos. Una bolsa de anacardos que le ha costado 2 francos con 79 (2,90 euros).

Ana ha querido llevarse una dorada, aunque se ha arrepentido en cuanto ha visto el precio: "Vamos a no llevarnos una doradita porque cuesta 13 francos". Es decir, el coste del pescado era de unos 13,52 euros. Sin embargo, una persona le ha indicado en los comentarios que ese es el precio de un kilo, no de la bandeja.

Buscando un chollo

Algunos productos están rebajados, y eso es algo que la autora del vídeo no pasa por alto antes de meterlos en su carrito. Sin embargo, a pesar de esta bajada de precio, algunos de ellos siguen estando fuera de su presupuesto. Un ejemplo ha sido el salmón.

En cuanto a los huevos, la oferta más económica es un 'pack' de quince unidades por 4,42 euros (4,15 francos suizos). En el caso del pollo, muestra que una bandeja tendría un coste de 6,50 francos (6,76 euros). Además, también se ha planteado adquirir otros productos cárnicos, aunque finalmente los ha devuelto a la estantería y se ha ido sin ellos.

Tras pasar todos los productos por la caja registradora, conocemos el precio final de esta compra. El coste ha sido de 45,24 francos, es decir, unos 47 euros. Sin embargo, como ha indicado anteriormente, este no es un establecimiento considerado como caro en Suiza.

En los comentarios, han sido muchas las personas que han señalado que la diferencia entre lo que pagamos en España y lo que ha mostrado no es tan grande. Sin embargo, nuestros salarios no son tan altos. Aunque uno de los usuarios le ha preguntado cuánto cobra, la 'tiktoker' ha preferido no contestar.