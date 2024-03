Esta es la ciudad más feliz de España según National Geographic: ideal para una escapada de fin de semana

Si hay una meta común para todas las personas en esta vida, incluso por encima de lo laboral, sería encontrar la felicidad. Un ámbito muy personal y que en muchas ocasiones va ligado a otros aspectos como por ejemplo el lugar en el que vivamos. Por ello, cada vez más medios especializados intentan descifrar cuál es el municipio más feliz de España.

Hace no mucho tiempo, el estudio The importance of species diversity for human well-being in Europe indicaba que el pueblo más feliz de España se encontraba en el País Vasco. Sin embargo, la mayor parte de la sociedad no vive en los pueblos, si no que lo hace en grandes ciudades, por ello conviene saber también cuál es la ciudad con mayor índice de felicidad entre sus habitantes.

Al igual que sucede con los municipios pequeños, la ciudad más feliz de España se encuentra en el norte. Así lo atestigua Viajes National Geographic, una de las publicaciones con mayor prestigio en el mundo en lo que a cuestiones de turismo se refiere. Y es que este portal especializado realiza un ranking de lo más completo.

¿Cuál es la ciudad más feliz de España?

Viajes National Geographic realiza una lista de cuáles son las ciudades más felices de diferentes localizaciones del mundo. Se trata del Happy City Index. A través de este ranking podemos saber cuál sería la ciudad ideal para vivir dentro de España si lo que pretendemos es encontrar la felicidad a toda costa.

Así pues, podemos decir que la ciudad más feliz de España es Bilbao, una de las urbes más importantes del norte de nuestro país. Y es que parece que si quieres vivir bien, con paz, tranquilidad y bienestar, hay que poner rumbo hacia estas cotas. Bilbao se sitúa en el puesto 69 de un ranking de 200 ciudades, siendo la que más alto se coloca de toda España.

[Este es el pueblo español que National Geographic recomienda para una escapada de Semana Santa]

Este prestigioso ranking se elabora en base a criterios como el compromiso con el bienestar de sus habitantes, la tranquilidad, el transporte público, la gastronomía y oferta cultural. Según esta comparativa, Bilbao es un lugar tranquilo y lleno de vida, con gran facilidad para el acceso a las zonas vedes y que apuesta por la innovación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La gran urbe del norte de España se define como un área verde, destacando sus inmensas colinas, el parque de Doña Casilda de Iturrizar y la famosa ría, en la que podrás remar o recorrer en barco hasta el famoso puente colgante de Portugalete. Además, se trata de un gran reclamo turístico por muchos aspectos, desde sus bellos rincones hasta su espléndida y admirada gastronomía. Bilbao supera en esta prestigiosa lista a Madrid, que ocupa el puesto 95, a Barcelona (115), León (119) y Valencia (125).